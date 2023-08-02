https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/turbaza-dzhindzholiya-o-povyshenii-urovnya-servisa--1047267439.html

Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса

Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса

Как улучшить сервис в туристической сфере Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса

Что следует делать, чтобы обслуживание в отелях Абхазии было не хуже, чем на других курортах, как улучшить сервис? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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