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Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса
Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса
Как улучшить сервис в туристической сфере Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T09:35+0300
2023-08-02T09:35+0300
2023-08-02T10:43+0300
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Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса
Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса
Что следует делать, чтобы обслуживание в отелях Абхазии было не хуже, чем на других курортах, как улучшить сервис? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, сервис, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, сервис, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Джинджолия о повышении уровня сервиса
09:35 02.08.2023 (обновлено: 10:43 02.08.2023)
Как улучшить сервис в туристической сфере Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия.
Что следует делать, чтобы обслуживание в отелях Абхазии было не хуже, чем на других курортах, как улучшить сервис?
Своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия.
Подробности слушайте в аудиофайле.