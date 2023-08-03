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Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями прошла в Сухуме
Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями прошла в Сухуме
Проект "Искусство без границ" реализуется Культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной... 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T21:12+0300
2023-08-03T21:12+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованная в рамках благотворительного проекта "Искусство без границ" прошла на набережной Сухума.В акции мог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, состояния здоровья и умения танцевать. Это нужно было для того, чтобы помочь особенным детям социализироваться и влиться в компанию.Джинджолия отметила, что танцы дают человеку стимул и мотивацию к саморазвитию, что крайне важно для всех членов общества, в том числе для тех, кто имеет физические особенности развития.Музыкальную программу для участников акции подготовил известный сухумский диджей Надир (выступающий под псевдонимом Shiri Tali - прим. ред), который пропагандирует музыку как образ мысли и свободу самовыражения.
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Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями прошла в Сухуме
21:12 03.08.2023 (обновлено: 21:46 03.08.2023)
Проект "Искусство без границ" реализуется Культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik Абхазия. Автором идеи выступает Анна Савилова.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованная в рамках благотворительного проекта "Искусство без границ" прошла на набережной Сухума.
Как рассказала директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, цель акции состоит в том, чтобы показать эффективную и естественную интеграцию детей с ОВЗ в социальные и культурные процессы, которые происходят в обществе.
В акции мог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, состояния здоровья и умения танцевать. Это нужно было для того, чтобы помочь особенным детям социализироваться и влиться в компанию.
Джинджолия отметила, что танцы дают человеку стимул и мотивацию к саморазвитию, что крайне важно для всех членов общества, в том числе для тех, кто имеет физические особенности развития.
Музыкальную программу для участников акции подготовил известный сухумский диджей Надир (выступающий под псевдонимом Shiri Tali - прим. ред), который пропагандирует музыку как образ мысли и свободу самовыражения.