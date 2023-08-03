https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/aktsiya-tantsy-dlya-vsekh-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-proshla-v-sukhume-1047305860.html

Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями прошла в Сухуме

Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями прошла в Сухуме

Проект "Искусство без границ" реализуется Культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T21:12+0300

2023-08-03T21:12+0300

2023-08-03T21:46+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047304765_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7dccdae050d41ef55fb5c849b0e13fc3.jpg

СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованная в рамках благотворительного проекта "Искусство без границ" прошла на набережной Сухума.В акции мог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, состояния здоровья и умения танцевать. Это нужно было для того, чтобы помочь особенным детям социализироваться и влиться в компанию.Джинджолия отметила, что танцы дают человеку стимул и мотивацию к саморазвитию, что крайне важно для всех членов общества, в том числе для тех, кто имеет физические особенности развития.Музыкальную программу для участников акции подготовил известный сухумский диджей Надир (выступающий под псевдонимом Shiri Tali - прим. ред), который пропагандирует музыку как образ мысли и свободу самовыражения.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости