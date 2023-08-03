https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/avidzba-ob-eksporte-abkhazskogo-vina-idem-po-narastayuschey--1047265880.html
Авидзба об экспорте абхазского вина: идем по нарастающей
Авидзба об экспорте абхазского вина: идем по нарастающей
Заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации с экспортом абхазских вин в... 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T11:27+0300
2023-08-03T11:27+0300
2023-08-03T11:27+0300
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Авидзба об экспорте абхазского вина: идем по нарастающей
Авидзба об экспорте абхазского вина: идем по нарастающей
Как сообщает "Российская газета", возвращает свои позиции Абхазия после значительного снижения в прошлом году (на 27%)? по результатам первого полугодия страна экспортировала в Россию 8,93 млн литров (плюс 207%). Теперь Абхазия обгоняет по объему поставок Германию и ЮАР. Хотя Германия тоже существенно увеличила отгрузки вин в Россию (плюс 103%) – до 6,85 млн литров. Поставки вин из ЮАР выросли на 46% до 5,74 млн литров.Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердил и заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба."Идем по нарастающей", – отметил он. По словам Авидзба, проблем с сырьем у предприятия нет. Также он рассказал, какие абхазские вина предпочитают россияне. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, виноделие, вино, экспорт, аудио
подкасты, абхазия, виноделие, вино, экспорт, аудио
Авидзба об экспорте абхазского вина: идем по нарастающей
Заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации с экспортом абхазских вин в Россию.
Как сообщает "Российская газета", возвращает свои позиции Абхазия после значительного снижения в прошлом году (на 27%)? по результатам первого полугодия страна экспортировала в Россию 8,93 млн литров (плюс 207%). Теперь Абхазия обгоняет по объему поставок Германию и ЮАР. Хотя Германия тоже существенно увеличила отгрузки вин в Россию (плюс 103%) – до 6,85 млн литров. Поставки вин из ЮАР выросли на 46% до 5,74 млн литров.
Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердил и заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.
"Идем по нарастающей", – отметил он.
По словам Авидзба, проблем с сырьем у предприятия нет.
Также он рассказал, какие абхазские вина предпочитают россияне.
Подробности слушайте в аудиофайле
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