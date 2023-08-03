https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/norvegiyu-vklyuchili-v-spisok-nedruzhestvennykh-rossii-stran-1047290925.html

Норвегию включили в список недружественных России стран

Норвегию включили в список недружественных России стран

Указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" президент России Владимир Путин подписал 23 апреля... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T11:06+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Российское правительство включило Норвегию в список стран, "совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств". Об этом сообщается на сайте Кабмина."Указ (президента России от 23 апреля 2021 года - прим.) предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", – говорится в сообщении.Кроме того, согласно указу, дипведомства недружественных государств могут заключать трудовые договоры с ограниченным количеством физлиц. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.В список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, уже включены США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Перечень может расширяться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/evrope-pora-vzyatsya-za-um-tsentry-prinyatiya-resheniy-opredeleny-1046676305.html

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