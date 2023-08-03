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Скончалась Ирина Мирошниченко
Скончалась Ирина Мирошниченко
Мирошниченко, которой в июле исполнился 81 год, ранее попала в больницу с остановкой сердца. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T14:03+0300
2023-08-03T14:03+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра.Помимо театральной сцены, Мирошниченко появлялась и на больших экранах. Дебютировав в 1963 году в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", она продолжила карьеру киноактрисы, снявшись в фильмах ""Их знали только в лицо", "Ошибка резидента", "Зимняя вишня" и многих других. В 1998 году Мирошниченко была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она также была награждена советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы.
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новости, кино, театр, россия
новости, кино, театр, россия
Скончалась Ирина Мирошниченко
14:03 03.08.2023 (обновлено: 15:25 03.08.2023)
Мирошниченко, которой в июле исполнился 81 год, ранее попала в больницу с остановкой сердца.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
Уточняется, что Мирошниченко попала в реанимацию на прошлой неделе с остановкой сердца. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра.
Помимо театральной сцены, Мирошниченко появлялась и на больших экранах. Дебютировав в 1963 году в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", она продолжила карьеру киноактрисы, снявшись в фильмах ""Их знали только в лицо", "Ошибка резидента", "Зимняя вишня" и многих других.
В 1998 году Мирошниченко была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она также была награждена советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы.