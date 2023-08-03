https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/skonchalas-irina-miroshnichenko-1047293454.html

Скончалась Ирина Мирошниченко

Скончалась Ирина Мирошниченко

Мирошниченко, которой в июле исполнился 81 год, ранее попала в больницу с остановкой сердца. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T14:03+0300

2023-08-03T14:03+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра.Помимо театральной сцены, Мирошниченко появлялась и на больших экранах. Дебютировав в 1963 году в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", она продолжила карьеру киноактрисы, снявшись в фильмах ""Их знали только в лицо", "Ошибка резидента", "Зимняя вишня" и многих других. В 1998 году Мирошниченко была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она также была награждена советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы.

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