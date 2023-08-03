https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-proekte-sistema-podderzhivayuschego-kuratorstva--fapov-1047294795.html

Такие обстоятельства: Джинджолия о проекте "Система поддерживающего кураторства ФАПов"

Такие обстоятельства: Джинджолия о проекте "Система поддерживающего кураторства ФАПов"

Член инициативной группы по вопросам первичной медико-санитарной помощи Валерий Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о проекте "Система поддерживающего... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T13:44+0300

2023-08-03T13:44+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия о проекте "Система поддерживающего кураторства ФАПов" Такие обстоятельства: Джинджолия о проекте "Система поддерживающего кураторства ФАПов"

Проект "Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов", который реализовывался в рамках программы "Охрана здоровья матери и ребенка", могут возобновить в Абхазии. Этот вопрос обсуждался в Минздраве. Что собой представляет проект, в эфире радио Sputnik рассказал член инициативной группы по вопросам первичной медико-санитарной помощи Валерий Джинджолия. Как сообщает Минздрав Абхазии, на финансирование "Охрана здоровья матери и ребенка" министерство выделяло 2 миллиона рублей в год. Ее основной целью было укрепление профессиональных навыков и знаний медсестер первичного звена, а также повышение осведомленности населения по вопросам материнства и детства, знаний и навыков по уходу как за здоровыми, так и больными детьми, а "Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов" работала во всех районах Абхазии.Министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул, что всегда выступает за реализацию проектов в сфере здравоохранения, которые помогут жителям республики, особенно если это касается детей. При этом глава ведомства подчеркнул, что нужно будет тщательно рассмотреть этот вопрос. Если программа действительно будет необходима и она будет работать эффективно, как до пандемии коронавирусной инфекции, то Минздрав будет обсуждать возможность включения финансирования данной программы в проект бюджета на будущий год. Подробности слушайте в аудиофайле.

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