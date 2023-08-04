https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-kosmonavtom-olegom-artemevym-1047309202.html
Аслан Бжания встретился с космонавтом Олегом Артемьевым
Аслан Бжания встретился с космонавтом Олегом Артемьевым
В 2022 году Артемьев доставил на борт международной космической станции государственный флаг Абхазии 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T11:31+0300
2023-08-04T11:31+0300
2023-08-04T11:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
космос
космонавты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/04/1047309730_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_46643e4f38aa7f49573b376efdd190fa.jpg
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. Глава государства лично поблагодарил Артемьева за "добрый жест" – доставку флага Абхазии на международную космическую станцию. Кроме того, космонавту вручили памятный подарок – серебряную монету с изображением писателя Фазиля Искандера.Артемьев в свою очередь отметил, что много раз летал над республикой и также преподнес подарок Аслану Бжания – изображение абхазского флага с печатью, которую проставили по прибытии космонавта с МКС. Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель. Совершил семь выходов в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе – более 53 часов, общая продолжительность полетов – более 560 суток. Герой России, инструктор-космонавт-испытатель второго класса, депутат Московской городской думы VII созыва.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/04/1047309730_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0a43c6dfdfba552245c197abad45efd4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, космос, космонавты
абхазия, новости, россия, космос, космонавты
Аслан Бжания встретился с космонавтом Олегом Артемьевым
11:31 04.08.2023 (обновлено: 11:48 04.08.2023)
В 2022 году Артемьев доставил на борт международной космической станции государственный флаг Абхазии
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым.
Глава государства лично поблагодарил Артемьева за "добрый жест" – доставку флага Абхазии на международную космическую станцию.
"Вы всегда будете желанный гостем. Благодаря вашему воспитанию и пониманию дружбы вы взяли флаг на космическую орбиту. Успехов вам в вашей благородной и нужной миссии", – сказал президент.
Кроме того, космонавту вручили памятный подарок – серебряную монету с изображением писателя Фазиля Искандера.
Артемьев в свою очередь отметил, что много раз летал над республикой и также преподнес подарок Аслану Бжания – изображение абхазского флага с печатью, которую проставили по прибытии космонавта с МКС.
Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель. Совершил семь выходов в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе – более 53 часов, общая продолжительность полетов – более 560 суток.
Герой России, инструктор-космонавт-испытатель второго класса, депутат Московской городской думы VII созыва.