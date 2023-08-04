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Аслан Бжания встретился с космонавтом Олегом Артемьевым

Аслан Бжания встретился с космонавтом Олегом Артемьевым

В 2022 году Артемьев доставил на борт международной космической станции государственный флаг Абхазии 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T11:31+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. Глава государства лично поблагодарил Артемьева за "добрый жест" – доставку флага Абхазии на международную космическую станцию. Кроме того, космонавту вручили памятный подарок – серебряную монету с изображением писателя Фазиля Искандера.Артемьев в свою очередь отметил, что много раз летал над республикой и также преподнес подарок Аслану Бжания – изображение абхазского флага с печатью, которую проставили по прибытии космонавта с МКС. Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель. Совершил семь выходов в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе – более 53 часов, общая продолжительность полетов – более 560 суток. Герой России, инструктор-космонавт-испытатель второго класса, депутат Московской городской думы VII созыва.

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