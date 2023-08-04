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Часть Абхазии останется без электричества в субботу 5 августа
Часть Абхазии останется без электричества в субботу 5 августа
Ограничения коснутся жителей абхазской столицы, а также абонентов, питающихся от воздушной линии "Бзыбь". 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T14:29+0300
2023-08-04T14:29+0300
2023-08-04T14:40+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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черноморэнерго
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Абхазии на несколько часов останется без электричества в субботу, 5 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Кроме того, с 05:00 до 07:00 в связи с расчисткой трассы будет отключена ВЛ-220 кВ "Бзыбь".
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии останется без электричества в субботу 5 августа
14:29 04.08.2023 (обновлено: 14:40 04.08.2023)
Ограничения коснутся жителей абхазской столицы, а также абонентов, питающихся от воздушной линии "Бзыбь".
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Абхазии на несколько часов останется без электричества в субботу, 5 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Ограничения коснутся абонентов, проживающих в Сухуме в домах на улицах Дзидзария, а также в центральной части города – от улицы Званба и от улицы Басария в сторону моря. Света не будет с 05:00 до 08:00.
Кроме того, с 05:00 до 07:00 в связи с расчисткой трассы будет отключена ВЛ-220 кВ "Бзыбь".