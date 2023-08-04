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Часть Сухума останется без света в пятницу 4 августа
Часть Сухума останется без света в пятницу 4 августа
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без света в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба "СУЭС". 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T09:04+0300
2023-08-04T09:04+0300
2023-08-04T10:10+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без света в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба "СУЭС".В связи с расчисткой трассы без подачи электроэнергии останутся проспект Леона, улицы Пушкина, Лакоба и Академика Марра, набережная Махаджиров. Кроме того, по той же причине до 12:00 будет отключена ВЛ-35 кВ Цабал.
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Часть Сухума останется без света в пятницу 4 августа
09:04 04.08.2023 (обновлено: 10:10 04.08.2023)
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без света в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба "СУЭС".
В связи с расчисткой трассы без подачи электроэнергии останутся проспект Леона, улицы Пушкина, Лакоба и Академика Марра, набережная Махаджиров.
Кроме того, по той же причине до 12:00 будет отключена ВЛ-35 кВ Цабал.