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Часть Сухума останется без света в пятницу 4 августа

Часть Сухума останется без света в пятницу 4 августа

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без света в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба "СУЭС". 04.08.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Часть Сухума останется без света в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба "СУЭС".В связи с расчисткой трассы без подачи электроэнергии останутся проспект Леона, улицы Пушкина, Лакоба и Академика Марра, набережная Махаджиров. Кроме того, по той же причине до 12:00 будет отключена ВЛ-35 кВ Цабал.

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