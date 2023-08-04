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Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района

Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района

Замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария в эфире радио Sputnik рассказал, при каких условиях экономика района будет развиваться и какие... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района

Цвинария отметил, что сельское хозяйство, туризм и сфера торговли и услуг – основные бюджетообразующие направления в районе. "Говорить о развитии сегодня не представляется возможным, потому что еще надо приложить немало усилий. Цель и задача восстановить былое состояние района у нас стоит... Сегодня в районе в туротрасли оживление. Пять объектов восстанавливается. Их общая сметная стоимость около 5 млрд руб. Это осуществляется за счет инвесторов совместно с жителями района", – рассказал Цвинария. Он также сообщил, что деловая активность и инвестиционная привлекательность района с момента того, как прошла информация о восстановлении аэропорта, многократно увеличились. Подробности слушайте в аудиофайле.

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