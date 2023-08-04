https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/glavnyy-chetverg-tsvinariya-ob-ekonomike-gulrypshskogo-rayona--1047293586.html
Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района
Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района
Замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария в эфире радио Sputnik рассказал, при каких условиях экономика района будет развиваться и какие... 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T10:38+0300
2023-08-04T10:38+0300
2023-08-04T10:50+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
гулрыпшский район
экономика
сухумский аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047293775_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f3397b532dd8ac200ad34ecaf1667063.jpg
Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района
Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района
Цвинария отметил, что сельское хозяйство, туризм и сфера торговли и услуг – основные бюджетообразующие направления в районе. "Говорить о развитии сегодня не представляется возможным, потому что еще надо приложить немало усилий. Цель и задача восстановить былое состояние района у нас стоит... Сегодня в районе в туротрасли оживление. Пять объектов восстанавливается. Их общая сметная стоимость около 5 млрд руб. Это осуществляется за счет инвесторов совместно с жителями района", – рассказал Цвинария. Он также сообщил, что деловая активность и инвестиционная привлекательность района с момента того, как прошла информация о восстановлении аэропорта, многократно увеличились. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047293775_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_174358ebcd2ab365bed31d3bfa12e1ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, экономика, сухумский аэропорт, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, экономика, сухумский аэропорт, аудио
Главный четверг: Цвинария об экономике Гулрыпшского района
10:38 04.08.2023 (обновлено: 10:50 04.08.2023)
Замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария в эфире радио Sputnik рассказал, при каких условиях экономика района будет развиваться и какие подвижки наметились уже сегодня.
Цвинария отметил, что сельское хозяйство, туризм и сфера торговли и услуг – основные бюджетообразующие направления в районе.
"Говорить о развитии сегодня не представляется возможным, потому что еще надо приложить немало усилий. Цель и задача восстановить былое состояние района у нас стоит... Сегодня в районе в туротрасли оживление. Пять объектов восстанавливается. Их общая сметная стоимость около 5 млрд руб. Это осуществляется за счет инвесторов совместно с жителями района", – рассказал Цвинария.
Он также сообщил, что деловая активность и инвестиционная привлекательность района с момента того, как прошла информация о восстановлении аэропорта, многократно увеличились.
Подробности слушайте в аудиофайле
.