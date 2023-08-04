https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-situatsii-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-abkhazii--1047295339.html

Гражданин и начальник: Кварчелия о ситуации в образовательных учреждениях Абхазии

Гражданин и начальник: Кварчелия о ситуации в образовательных учреждениях Абхазии

Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в интервью радио Sputnik рассказала, как проходит процесс подготовки к новому учебному году в... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T14:50+0300

2023-08-04T14:50+0300

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Гражданин и начальник: Кварчелия о ситуации в образовательных учреждениях Абхазии Гражданин и начальник: Кварчелия о ситуации в образовательных учреждениях Абхазии

Как сообщила Ада Кварчелия, выпускников детских садов по республике 1345 человек. На текущий момент в первый класс приняли от родителей 2370 заявлений. В среднем до 2600-2700 человек приходят в первые классы. Замминистра также рассказала, что может решить проблему кадрового дефицита в школах республики. "Мы постоянно говорим, что статус педагога нужно поднять, но пока не будет достойной заработной платы, желающих вступить в педагогическое сообщество будет мало. Это будут в основном энтузиасты, фанатики своего дела, которые любят эту работу. С другой стороны, хорошо, что такой отбор тоже происходит, но тем не менее нам, конечно, нужно и количество преподавателей", – подчеркнула она. Подробности слушайте в аудиофайле.

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