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Незаконная предпринимательская деятельность пресечена в Рицинском парке
Незаконная предпринимательская деятельность пресечена в Рицинском парке
Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодой человек по имени Аляс требовал плату с туристов за то, чтобы разрешить им... 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T18:42+0300
2023-08-04T18:42+0300
2023-08-04T18:42+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Незаконная коммерческая деятельность гражданина Абхазии в Рицинском национальном парке пресечена, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства туризма республики. Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная одной из туристок. На видео молодой человек требовал плату за разрешение спуститься с трассы и сделать фотографию в месте слияния двух рек. Одно фото, согласно прейскуранту, который он разместил неподалеку, стоило 50 рублей с человека. Как сообщили в Министерстве туризма, данный участок не был арендован, и требовать плату за его посещение гражданин не имел.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
Незаконная предпринимательская деятельность пресечена в Рицинском парке
Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодой человек по имени Аляс требовал плату с туристов за то, чтобы разрешить им сфотографироваться у берега реки Бзыби в Рицинском парке.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Незаконная коммерческая деятельность гражданина Абхазии в Рицинском национальном парке пресечена, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства туризма республики.
Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная одной из туристок. На видео молодой человек требовал плату за разрешение спуститься с трассы и сделать фотографию в месте слияния двух рек.
Одно фото, согласно прейскуранту, который он разместил неподалеку, стоило 50 рублей с человека.
Как сообщили в Министерстве туризма, данный участок не был арендован, и требовать плату за его посещение гражданин не имел.