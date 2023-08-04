https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost-presechena-v-ritsinskom-parke-1047319722.html

Незаконная предпринимательская деятельность пресечена в Рицинском парке

Незаконная предпринимательская деятельность пресечена в Рицинском парке

Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодой человек по имени Аляс требовал плату с туристов за то, чтобы разрешить им... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T18:42+0300

2023-08-04T18:42+0300

2023-08-04T18:42+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Незаконная коммерческая деятельность гражданина Абхазии в Рицинском национальном парке пресечена, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства туризма республики. Несколько дней назад в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная одной из туристок. На видео молодой человек требовал плату за разрешение спуститься с трассы и сделать фотографию в месте слияния двух рек. Одно фото, согласно прейскуранту, который он разместил неподалеку, стоило 50 рублей с человека. Как сообщили в Министерстве туризма, данный участок не был арендован, и требовать плату за его посещение гражданин не имел.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии