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Продажи туров в Абхазию восстановились после наводнений

Продажи туров в Абхазию восстановились после наводнений

Из-за сильного наводнения, случившегося в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1200 домов, была подмыта железная дорога, разрушена часть... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Продажи туров в Абхазию вернулись к сезонному уровню после наводнений, произошедших в Гагрском районе, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).Отмечается, что Абхазия стабильно входит в тройку самых популярных направлений, путешественники заблаговременно бронируют отдых даже на позднюю осень - октябрь и ноябрь."Абхазия – второй год подряд по количеству проданных туров занимает третье место после Сочи и Анапы, это примерно 19% всех пляжных бронирований этим летом. Прирост к прошлому году составляет около 20%", - рассказали в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.Уточняется, что если в бархатном сезоне в республике установится теплая погода, то почти во всех гостиницах бронь приблизится к 100%.

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