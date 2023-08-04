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https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/prodazhi-turov-v-abkhaziyu-vosstanovilis-posle-navodneniy-1047320920.html
Продажи туров в Абхазию восстановились после наводнений
Продажи туров в Абхазию восстановились после наводнений
Из-за сильного наводнения, случившегося в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1200 домов, была подмыта железная дорога, разрушена часть... 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T20:02+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Продажи туров в Абхазию вернулись к сезонному уровню после наводнений, произошедших в Гагрском районе, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).Отмечается, что Абхазия стабильно входит в тройку самых популярных направлений, путешественники заблаговременно бронируют отдых даже на позднюю осень - октябрь и ноябрь."Абхазия – второй год подряд по количеству проданных туров занимает третье место после Сочи и Анапы, это примерно 19% всех пляжных бронирований этим летом. Прирост к прошлому году составляет около 20%", - рассказали в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.Уточняется, что если в бархатном сезоне в республике установится теплая погода, то почти во всех гостиницах бронь приблизится к 100%.
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абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии

Продажи туров в Абхазию восстановились после наводнений

20:02 04.08.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Туристы в Новом Афоне
Туристы в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Из-за сильного наводнения, случившегося в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1200 домов, была подмыта железная дорога, разрушена часть трассы.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Продажи туров в Абхазию вернулись к сезонному уровню после наводнений, произошедших в Гагрском районе, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).
По словам представителей турфирм, большинство туристов не стали менять свои планы, уровень аннуляций туров не превысил пяти процентов.
Отмечается, что Абхазия стабильно входит в тройку самых популярных направлений, путешественники заблаговременно бронируют отдых даже на позднюю осень - октябрь и ноябрь.
"Абхазия – второй год подряд по количеству проданных туров занимает третье место после Сочи и Анапы, это примерно 19% всех пляжных бронирований этим летом. Прирост к прошлому году составляет около 20%", - рассказали в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.
Уточняется, что если в бархатном сезоне в республике установится теплая погода, то почти во всех гостиницах бронь приблизится к 100%.
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