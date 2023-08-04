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Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии
Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии
Временному и.о. главы службы Темуру Ахиба показали стрелковое оружие, беспилотники, БТР, зенитные установки, а также условия быта пограничников. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T19:29+0300
2023-08-04T19:29+0300
2023-08-04T19:29+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. На территории Погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии прошел смотр военной техники и вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Временный исполняющий обязанности главы службы Темур Ахиба проинспектировал стрелковое и штатное оружие, автопарк, технику, которую используют для перевозки боеприпасов и артиллерийских установок. Сообщается, что в современных условиях для охраны государственной границы необходимо активно использовать беспилотники, которые также есть в распоряжении пограничников. Дроны нужны для контроля за отдаленными участками границы и координации действий сотрудников СГБ.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии
Временному и.о. главы службы Темуру Ахиба показали стрелковое оружие, беспилотники, БТР, зенитные установки, а также условия быта пограничников.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. На территории Погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии прошел смотр военной техники и вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Временный исполняющий обязанности главы службы Темур Ахиба проинспектировал стрелковое и штатное оружие, автопарк, технику, которую используют для перевозки боеприпасов и артиллерийских установок.
Сообщается, что в современных условиях для охраны государственной границы необходимо активно использовать беспилотники, которые также есть в распоряжении пограничников. Дроны нужны для контроля за отдаленными участками границы и координации действий сотрудников СГБ.