https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/smotr-voennoy-tekhniki-proshel-na-territorii-pogranotryada-sgb-abkhazii-1047320189.html

Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии

Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии

Временному и.о. главы службы Темуру Ахиба показали стрелковое оружие, беспилотники, БТР, зенитные установки, а также условия быта пограничников. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T19:29+0300

2023-08-04T19:29+0300

2023-08-04T19:29+0300

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. На территории Погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии прошел смотр военной техники и вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Временный исполняющий обязанности главы службы Темур Ахиба проинспектировал стрелковое и штатное оружие, автопарк, технику, которую используют для перевозки боеприпасов и артиллерийских установок. Сообщается, что в современных условиях для охраны государственной границы необходимо активно использовать беспилотники, которые также есть в распоряжении пограничников. Дроны нужны для контроля за отдаленными участками границы и координации действий сотрудников СГБ.

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