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Вонг и Ванян об участии в Международном музыкальном фестивале в Пицунде
Вонг и Ванян об участии в Международном музыкальном фестивале в Пицунде
Американский пианист Энджел Вонг и армянский кларнетист Артем Ванян в эфире радио Sputnik рассказали, что для них – выступать с концертами в Абхазии. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T12:36+0300
2023-08-04T12:36+0300
2023-08-04T12:40+0300
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Вонг и Ванян об участии в Международном музыкальном фестивале в Пицунде
Вонг и Ванян об участии в Международном музыкальном фестивале в Пицунде
В Пицунде сегодня завершается I Международный музыкальный фестиваль классической музыки. В нем принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, США, Канады, Турции и Армении. Что значит для иностранных участников этот фестиваль, каковы их впечатления от нашей страны и какую оценку они дают этому музыкальному мероприятию? Об этом радио Sputnik рассказали американский пианист Энджел Вонг и армянский кларнетист Атем Ванян. "Мы в полном восторге от Пицунды, у вас замечательный город, замечательный храм и, самое главное, у вас очень доброжелательная публика. Для нас играть в этом зале – большая удача... На этом фестивале нет ощущения рабочей атмосферы, мы ощущаем себя, как на отдыхе", – сказал Энджел Вонг. "Публика потрясающая. Помимо того, что в храме в целом жарко, но жарко нам еще и от приема публики. Видно, что она в какой-то степени "голодная", что ей очень нравится классическая музыка. Люди очень хорошо ходят, хорошо аплодируют, и видно, что они получают удовольствие", – поделился своими впечатлениями Ванян. Слушайте подкаст.
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Вонг и Ванян об участии в Международном музыкальном фестивале в Пицунде
12:36 04.08.2023 (обновлено: 12:40 04.08.2023)
Американский пианист Энджел Вонг и армянский кларнетист Артем Ванян в эфире радио Sputnik рассказали, что для них – выступать с концертами в Абхазии.
В Пицунде сегодня завершается I Международный музыкальный фестиваль классической музыки. В нем принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, США, Канады, Турции и Армении. Что значит для иностранных участников этот фестиваль, каковы их впечатления от нашей страны и какую оценку они дают этому музыкальному мероприятию? Об этом радио Sputnik рассказали американский пианист Энджел Вонг и армянский кларнетист Атем Ванян.
"Мы в полном восторге от Пицунды, у вас замечательный город, замечательный храм и, самое главное, у вас очень доброжелательная публика. Для нас играть в этом зале – большая удача... На этом фестивале нет ощущения рабочей атмосферы, мы ощущаем себя, как на отдыхе", – сказал Энджел Вонг.
"Публика потрясающая. Помимо того, что в храме в целом жарко, но жарко нам еще и от приема публики. Видно, что она в какой-то степени "голодная", что ей очень нравится классическая музыка. Люди очень хорошо ходят, хорошо аплодируют, и видно, что они получают удовольствие", – поделился своими впечатлениями Ванян.