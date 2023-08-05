https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/istrebitel-su-30-byl-podnyat-nad-chernym-morem-iz-za-obnaruzheniya-bpla-vvs-ssha-1047328439.html
Истребитель Су-30 был поднят над Черным морем из-за обнаружения БПЛА ВВС США
Истребитель Су-30 был поднят над Черным морем из-за обнаружения БПЛА ВВС США
Иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T18:05+0300
2023-08-05T18:05+0300
2023-08-05T18:12+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Как уточняется, иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России. Нарушения госграницы РФ не допущено.Отмечается, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности.
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россия, черное море, сша, министерство обороны рф
россия, черное море, сша, министерство обороны рф
Истребитель Су-30 был поднят над Черным морем из-за обнаружения БПЛА ВВС США
18:05 05.08.2023 (обновлено: 18:12 05.08.2023)
Иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США", - говорится в сообщении.
Как уточняется, иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России. Нарушения госграницы РФ не допущено.
Отмечается, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности.