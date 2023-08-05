https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/istrebitel-su-30-byl-podnyat-nad-chernym-morem-iz-za-obnaruzheniya-bpla-vvs-ssha-1047328439.html

Истребитель Су-30 был поднят над Черным морем из-за обнаружения БПЛА ВВС США

Истребитель Су-30 был поднят над Черным морем из-за обнаружения БПЛА ВВС США

Иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

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россия

черное море

сша

министерство обороны рф

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Как уточняется, иностранный разведывательный беспилотник над Черным морем при приближении российского истребителя Су-30 развернулся от границы России. Нарушения госграницы РФ не допущено.Отмечается, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности.

россия

черное море

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Sputnik Абхазия

россия, черное море, сша, министерство обороны рф