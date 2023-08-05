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Модернизация тяжелого истребителя МиГ-31
Модернизация тяжелого истребителя МиГ-31
Корпорация ОАК отремонтировала и модернизировала партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T13:30+0300
2023-08-05T13:30+0300
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️Истребители-перехватчики МиГ-31БМ предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты, на предельно малых, средних и больших высотах.Их производили на Нижегородском авиазаводе "Сокол" с 1975 по 1994 год. Создали около 500 единиц, которые до сих пор несут службу в России и Казахстане.Существует несколько вариантов этого "воздушного корабля" — перехватчик МиГ-31БМ, носитель гиперзвукового комплекса "Кинжал" МиГ-31К и МиГ-31И с противоспутниковой ракетой.За годы эксплуатации "тридцать первый" пережил 8 модификаций и модернизаций.Известно, что до 2024 года Минобороны РФ хочет обновить до уровня МиГ-31БМ и МиГ-31И — 114 истребителей-перехватчиков.
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россия, авиация, мультимедиа, инфографика, инфографика
россия, авиация, мультимедиа, инфографика, инфографика
Модернизация тяжелого истребителя МиГ-31
13:30 05.08.2023 (обновлено: 14:43 05.08.2023)
Корпорация ОАК отремонтировала и модернизировала партию истребителей-перехватчиков МиГ-31.
️Истребители-перехватчики МиГ-31БМ предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты, на предельно малых, средних и больших высотах.
Их производили на Нижегородском авиазаводе "Сокол" с 1975 по 1994 год. Создали около 500 единиц, которые до сих пор несут службу в России и Казахстане.
Существует несколько вариантов этого "воздушного корабля" — перехватчик МиГ-31БМ, носитель гиперзвукового комплекса "Кинжал" МиГ-31К и МиГ-31И с противоспутниковой ракетой.
За годы эксплуатации "тридцать первый" пережил 8 модификаций и модернизаций.
Известно, что до 2024 года Минобороны РФ хочет обновить до уровня МиГ-31БМ и МиГ-31И — 114 истребителей-перехватчиков.