Модернизация тяжелого истребителя МиГ-31



️Истребители-перехватчики МиГ-31БМ предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты, на предельно малых, средних и больших высотах.



Их производили на Нижегородском авиазаводе "Сокол" с 1975 по 1994 год. Создали около 500 единиц, которые до сих пор несут службу в России и Казахстане.



Существует несколько вариантов этого "воздушного корабля" — перехватчик МиГ-31БМ, носитель гиперзвукового комплекса "Кинжал" МиГ-31К и МиГ-31И с противоспутниковой ракетой.



За годы эксплуатации "тридцать первый" пережил 8 модификаций и модернизаций.



Известно, что до 2024 года Минобороны РФ хочет обновить до уровня МиГ-31БМ и МиГ-31И — 114 истребителей-перехватчиков.