https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/nadvodnyy-dron-unichtozhili-v-sevastopolskoy-morskoy-zone--1047326084.html
Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне
Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T15:20+0300
2023-08-05T15:20+0300
2023-08-05T15:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
крым
черноморский флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/05/1047325916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db6dd9c18140895abe1046b16edacb9d.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее в севастопольской морской зоне, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Он добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.Целями нападений ВСУ уже становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Российские военные уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/05/1047325916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c272057e5fede6a3b411420aced8a748.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, крым, черноморский флот
россия, украина, крым, черноморский флот
Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне
15:20 05.08.2023 (обновлено: 15:24 05.08.2023)
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik
. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее в севастопольской морской зоне, сообщил
глава региона Михаил Развожаев.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.
Целями нападений ВСУ уже становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Российские военные уничтожают большинство беспилотников.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.