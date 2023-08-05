https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/nadvodnyy-dron-unichtozhili-v-sevastopolskoy-morskoy-zone--1047326084.html

Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне

Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне

ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T15:20+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

крым

черноморский флот

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее в севастопольской морской зоне, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Он добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.Целями нападений ВСУ уже становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Российские военные уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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