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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/nadvodnyy-dron-unichtozhili-v-sevastopolskoy-morskoy-zone--1047326084.html
Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне
Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T15:20+0300
2023-08-05T15:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее в севастопольской морской зоне, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Он добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.Целями нападений ВСУ уже становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Российские военные уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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россия, украина, крым, черноморский флот
россия, украина, крым, черноморский флот

Надводный дрон уничтожили в севастопольской морской зоне

15:20 05.08.2023 (обновлено: 15:24 05.08.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания на Черноморском флоте
Учения сил стратегического сдерживания на Черноморском флоте - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее в севастопольской морской зоне, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.
Целями нападений ВСУ уже становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Российские военные уничтожают большинство беспилотников.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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