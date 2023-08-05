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Около ста человек задействовали в поисках Натии Бахтадзе

Около ста человек задействовали в поисках Натии Бахтадзе

Жительница Галского района Натия Бахтадзе пропала 28 июля. 3 августа в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба было заведено уголовное дело, он сознался в... 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T12:35+0300

2023-08-05T12:35+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, правоохранительные структуры, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, жители Галского района, а также волонтеры из Сухума, задействовано в поисковой операции тела Натии Бахтадзе. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.Поиски тела продолжаются третьи сутки, мониторят участок общей протяженностью более 19 километров.По его словам, по горячей линии о поисках была проинформирована грузинская сторона.Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.

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