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Около ста человек задействовали в поисках Натии Бахтадзе
Около ста человек задействовали в поисках Натии Бахтадзе
Жительница Галского района Натия Бахтадзе пропала 28 июля. 3 августа в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба было заведено уголовное дело, он сознался в... 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T12:35+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, правоохранительные структуры, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, жители Галского района, а также волонтеры из Сухума, задействовано в поисковой операции тела Натии Бахтадзе. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.Поиски тела продолжаются третьи сутки, мониторят участок общей протяженностью более 19 километров.По его словам, по горячей линии о поисках была проинформирована грузинская сторона.Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
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Около ста человек задействовали в поисках Натии Бахтадзе
12:35 05.08.2023 (обновлено: 13:36 05.08.2023)
Жительница Галского района Натия Бахтадзе пропала 28 июля. 3 августа в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба было заведено уголовное дело, он сознался в убийстве Бахтадзе и заявил, что утопил ее тело в водохранилище ГЭС на реке Ингур.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, правоохранительные структуры, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, жители Галского района, а также волонтеры из Сухума, задействовано в поисковой операции тела Натии Бахтадзе. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.
Поиски тела продолжаются третьи сутки, мониторят участок общей протяженностью более 19 километров.
"Продолжаются поисковые мероприятия. Вдоль канала на лодках ведут работу. Также поиски ведутся в акватории моря. Волонтеры из Сухума с дронами просматривают канал. Пока результатов все это не дает. Часа через два поиски на сегодня прекратим, и уже в понедельник снова продолжим. Возможно, тело еще не всплыло”, - отметил Пилия.
По его словам, по горячей линии о поисках была проинформирована грузинская сторона.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.