https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-iyule-2023-goda-v-abkhazii-perevypolnen-na-17-1047326364.html

План по налоговым поступлениям в июле 2023 года в Абхазии перевыполнен на 17%

План по налоговым поступлениям в июле 2023 года в Абхазии перевыполнен на 17%

За семь месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 451,9 млн руб. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T16:15+0300

2023-08-05T16:15+0300

2023-08-05T16:15+0300

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абхазия

экономика

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Налоговые поступления в июле 2023 года в Абхазии составили 558,2 млн руб при плане 478,5 млн руб, перевыполнение - 17%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 394,2 млн руб.

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