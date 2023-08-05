https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-iyule-2023-goda-v-abkhazii-perevypolnen-na-17-1047326364.html
План по налоговым поступлениям в июле 2023 года в Абхазии перевыполнен на 17%
План по налоговым поступлениям в июле 2023 года в Абхазии перевыполнен на 17%
За семь месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 451,9 млн руб. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T16:15+0300
2023-08-05T16:15+0300
2023-08-05T16:15+0300
в абхазии
налоги
абхазия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047298436_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_8192156393160135c00f18541cbb7db4.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Налоговые поступления в июле 2023 года в Абхазии составили 558,2 млн руб при плане 478,5 млн руб, перевыполнение - 17%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 394,2 млн руб.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047298436_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f2fe671e75f3bb50ef24fd638f87929c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоги, абхазия, экономика
налоги, абхазия, экономика
План по налоговым поступлениям в июле 2023 года в Абхазии перевыполнен на 17%
За семь месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 451,9 млн руб.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Налоговые поступления в июле 2023 года в Абхазии составили 558,2 млн руб при плане 478,5 млн руб, перевыполнение - 17%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
За семь месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 451,9 млн руб при плане 1 942,2 млн руб. Выполнение составило 126%.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 394,2 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 7 месяцев 2023 года
Район/Город
План
Поступило
Сухум
1 036,8 млн руб
1 256,6 млн руб
Гагрский район
425,4 млн руб
708,0 млн руб
Гудаутский район
170,0 млн руб
196,5 млн руб
Сухумский район
74,2 млн руб
92,6 млн руб
Гулрыпшский район
53,1 млн руб
68,7 млн руб
Очамчырский район
135,6 млн руб
65,3 млн руб
Ткуарчалский район
19,7 млн руб
23,6 млн руб
Галский район
27,3 млн руб
40,6 млн руб