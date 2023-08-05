https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/prinuzhdenie-rossii-k-miru-popytka-zapada-v-dzhidde-stanet-posledney-1047323098.html

Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней

Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней

В большой игре вокруг Украины в выходные состоится заметное событие — в Саудовской Аравии пройдет международная встреча по поиску мирного урегулирования. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T10:45+0300

2023-08-05T10:45+0300

2023-08-05T10:45+0300

колумнисты

россия

украина

саудовская аравия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/02/1033332070_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_7cb78f450a75460ddc1bfe27d6076051.jpg

Интерес к встрече в Джидде всячески подогревается Западом — совещание представителей тридцати стран пытаются представить как шаг в сторону поддержки мировым сообществом "формулы Зеленского", то есть возвращения Украины к границам 1991 года, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Еще бы — будут представлены не только основные западные страны, но и Индия, Бразилия, ЮАР. Даже Китай пришлет спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя (бывшего посла в России, которого назначили заниматься российско-украинским конфликтом). Делегацию США возглавит помощник президента по национальной безопасности Салливан, будут и представители Киева. Не будет только России — то есть весь мир против нас? Россию будут принуждать к миру?Парадокс в том, что как раз участие во встрече представителя Пекина на Западе пытаются выдать за прорыв и знак ослабления позиций России. Вот, дескать, и Китай начинает раздумывать о присоединении к давлению на Москву — скоро Россия окажется в изоляции. В реальности КНР просто не хочет позволять Западу давить на страны Глобального Юга и при этом еще и спекулировать на позиции Пекина: видите, Китай не приехал, он самоустраняется. Причем Запад одновременно продвигает два противоположных тезиса: первый — Китай поддерживает Россию и не хочет прекращения войны, второй — Китай готов отказаться от поддержки России. Никакого противоречия тут нет — первый тезис нужен для обработки незападных стран в духе "Китай несет угрозу миру, он потом сделает с вами то же самое, что Россия с Украиной", а второй работает на раздробление незападного мира, его отказа занять прозападную позицию: "ну уж если Китай под давлением Запада собирается отвернуться от России, то нам тоже придется изменить свою позицию".Все это, конечно, примитивно и не соответствует реальности, но для пропаганды и не нужны правдивые конструкции. Запад не оставляет надежды победить Россию, а так как сделать это на поле боя не удается, то все большее внимание уделяется давлению на нашу страну, попыткам изолировать ее от внешнего мира. То, что за полтора года удалось изолировать Россию лишь от самого Запада, ничего не меняет — нужно создать впечатление, что мир постепенно отворачивается от нашей страны, перспективы изоляции растут. Мол, если удастся внушить такое впечатление как руководству России, так и нашему народу, то в Москве впадут в отчаяние и пойдут на переговоры на западных условиях. То есть Россия сама согласится если не на "формулу Зеленского", то хотя бы на замораживание конфликта — после чего Украину можно будет быстро принять в НАТО.А нынешняя встреча в Джидде — это одна из последних попыток продавить незападный мир на смену позиции, попытка, обреченная на неудачу. Россия может не обращать внимания на подобные "постановочные форумы" (как назвал встречу Сергей Лавров), тем более что никакого практического результата они не принесут. А вот к давлению насчет необходимости замораживания конфликта нам нужно готовиться куда серьезней — чтобы не дать ни одного шанса соблазнить нас якобы мирным урегулированием, абсолютно неприемлемым до тех пор, пока Запад не пойдет на официальный отказ от попыток атлантизировать Украину. Россия в любом случае добьется этого — комбинацией военных и дипломатических методов, соотношение которых мы будем определять абсолютно самостоятельно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/bolshe-chem-oruzhie-zachem-afrike-nuzhna-rossiya-a-rossii--afrika-1047219192.html

россия

украина

саудовская аравия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

колумнисты, россия, украина, саудовская аравия, политика