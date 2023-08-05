https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/rossiyskie-voennye-osvobodili-novoselovskoe-v-lnr-1047325744.html

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных... 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T14:25+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.Российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.На Донецком направлении бойцы "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.

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