https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/rossiyskie-voennye-osvobodili-novoselovskoe-v-lnr-1047325744.html
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных... 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T14:25+0300
2023-08-05T14:25+0300
2023-08-05T14:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.Российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.На Донецком направлении бойцы "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
14:25 05.08.2023 (обновлено: 14:49 05.08.2023)
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.
Российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.
На Донецком направлении бойцы "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.
Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.