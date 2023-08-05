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Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе
Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе
В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T09:50+0300
2023-08-05T09:50+0300
2023-08-05T10:09+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки, предположительно, морского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщили РИА Новости в Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).В центре уточнили, что разлива топлива в акватории нет, и добавили, что спасательные работы на поврежденном у входа с юга в Керченский пролив танкере "Сиг" были завершены еще ночью, сейчас ведутся ремонтно–восстановительные работы. Сам танкер в момент атаки находился в балласте.
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россия, украина, керченский пролив
россия, украина, керченский пролив
Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе
09:50 05.08.2023 (обновлено: 10:09 05.08.2023)
В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik.
Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки, предположительно, морского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщили РИА Новости
в Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).
"Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", - сказал собеседник агентства.
В центре уточнили, что разлива топлива в акватории нет, и добавили, что спасательные работы на поврежденном у входа с юга в Керченский пролив танкере "Сиг" были завершены еще ночью, сейчас ведутся ремонтно–восстановительные работы. Сам танкер в момент атаки находился в балласте.