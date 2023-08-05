https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/tanker-sig-poluchil-proboinu-v-kerchenskom-prolive-1047323255.html

Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе

Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе

В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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керченский пролив

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки, предположительно, морского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщили РИА Новости в Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ).В центре уточнили, что разлива топлива в акватории нет, и добавили, что спасательные работы на поврежденном у входа с юга в Керченский пролив танкере "Сиг" были завершены еще ночью, сейчас ведутся ремонтно–восстановительные работы. Сам танкер в момент атаки находился в балласте.

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