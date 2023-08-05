https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/tuzhba-o-festivale-abkhaziya-open-2023-i-vystavke-sukhum-ozelenenie-gorodskoy-sredy-1047310951.html
Тужба о фестивале "Абхазия Оpen 2023" и выставке "Сухум. Озеленение городской среды"
Тужба о фестивале "Абхазия Оpen 2023" и выставке "Сухум. Озеленение городской среды"
Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о юбилейном XX Международном шахматном фестивале "Абхазия Оpen 2023" и... 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T19:00+0300
2023-08-05T19:00+0300
2023-08-05T19:00+0300
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Тужба юбилейном фестивале "Абхазия Оpen 2023" и выставке 2Сухум. Озеленение городской среды"
Тужба юбилейном фестивале "Абхазия Оpen 2023" и выставке 2Сухум. Озеленение городской среды"
XX Международный шахматный фестиваль "Абхазия Оpen 2023" открылся в Сухуме в шахматной школе имени Анатолия Карпова2 августа. Как рассказал Тужба, география участников обширная. представлены все регионы России. За двадцать лет турнир ни разу не прерывался. На этот раз он посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики Абхазия. Завершится турнир 12 августа.Также Константин Тужба рассказал, как пройдет очередная ежегодная V выставка "Сухум. Озеленение городской среды".Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, федерация шахмат абхазии, озеленение, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, федерация шахмат абхазии, озеленение, аудио
Тужба о фестивале "Абхазия Оpen 2023" и выставке "Сухум. Озеленение городской среды"
Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о юбилейном XX Международном шахматном фестивале "Абхазия Оpen 2023" и предстоящей V выставке "Сухум. Озеленение городской среды".
XX Международный шахматный фестиваль "Абхазия Оpen 2023" открылся в Сухуме в шахматной школе имени Анатолия Карпова2 августа.
Как рассказал Тужба, география участников обширная. представлены все регионы России. За двадцать лет турнир ни разу не прерывался. На этот раз он посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики Абхазия.
Завершится турнир 12 августа.
Также Константин Тужба рассказал, как пройдет очередная ежегодная V выставка "Сухум. Озеленение городской среды".
Подробности слушайте в аудиофайле.