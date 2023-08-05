Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев" началась в Сухуме
17:10 05.08.2023 (обновлено: 18:14 05.08.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, проходит в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Акция посвящается 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, стартовала в Сухуме.
Акция организована Государственным музеем Боевой славы имени Ардзинба и Госкомитетом по делам молодежи и спорту республики.
Представители Госкомспорта, молодежных организаций, ветераны войны, волонтеры и студенты пройдут тропой сражений абхазских бойцов во время операции по освобождению Сухума.
Участники уже возложили цветы к мемориалу воинам Сухумского батальона, к могиле первого президента Владислава Ардзинба, к памятникам бойцам группы "Ветерок" и добровольцам.
Вечером в небо выпустят белые шары по количеству погибших в наступлении.
© Sputnik / Марианна Кубрава Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, проходит в Сухуме
Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, проходит в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Организована полевая кухня, приглашены ветераны войны – непосредственные участники наступления, волонтеры, студенты вузов, представители молодежных организаций.