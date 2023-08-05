https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/voenno-istoricheskaya-ekspeditsiya-tropoy-geroev-nachalas-v-sukhume--1047328616.html

Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев" началась в Сухуме

Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев" началась в Сухуме

Акция посвящается 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T17:10+0300

2023-08-05T17:10+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Военно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, стартовала в Сухуме.Акция организована Государственным музеем Боевой славы имени Ардзинба и Госкомитетом по делам молодежи и спорту республики.Участники уже возложили цветы к мемориалу воинам Сухумского батальона, к могиле первого президента Владислава Ардзинба, к памятникам бойцам группы "Ветерок" и добровольцам. Вечером в небо выпустят белые шары по количеству погибших в наступлении.Организована полевая кухня, приглашены ветераны войны – непосредственные участники наступления, волонтеры, студенты вузов, представители молодежных организаций.

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