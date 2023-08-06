https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1047348586.html
Часть Сухума осталась без света
Часть Сухума осталась без света
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Часть Нового района Сухума и несколько центральных улиц остались без света, сообщили Sputnik в диспетчерской СУЭС. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T16:00+0300
2023-08-06T16:00+0300
2023-08-06T16:16+0300
в абхазии
энергосбережение
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277966_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_8e417ec350093279631c183eda1de522.jpg
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Часть Нового района Сухума и несколько центральных улиц остались без света, сообщили Sputnik в диспетчерской СУЭС. В центре столицы причины отключения электричества выясняются.Утром в воскресенье без света остались Гудаутский и Гагрский район из-за аварийного отключения ВЛ "Бзыбь". Как сообщили в "Черноморэнерго", причиной аварии стало провисание проводов. Энергетики устранили проблему к 15:30.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277966_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fc4146db90df40d592a8d60c10bd7505.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
энергосбережение, абхазия, сухум
энергосбережение, абхазия, сухум
Часть Сухума осталась без света
16:00 06.08.2023 (обновлено: 16:16 06.08.2023)
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Часть Нового района Сухума и несколько центральных улиц остались без света, сообщили Sputnik в диспетчерской СУЭС.
В Новом районе произошла авария на трансформаторе, специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения.
В центре столицы причины отключения электричества выясняются.
Утром в воскресенье без света остались Гудаутский и Гагрский район из-за аварийного отключения ВЛ "Бзыбь". Как сообщили в "Черноморэнерго", причиной аварии стало провисание проводов. Энергетики устранили проблему к 15:30.