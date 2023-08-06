https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1047348586.html

Часть Сухума осталась без света

Часть Сухума осталась без света

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Часть Нового района Сухума и несколько центральных улиц остались без света, сообщили Sputnik в диспетчерской СУЭС. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

энергосбережение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Часть Нового района Сухума и несколько центральных улиц остались без света, сообщили Sputnik в диспетчерской СУЭС. В центре столицы причины отключения электричества выясняются.Утром в воскресенье без света остались Гудаутский и Гагрский район из-за аварийного отключения ВЛ "Бзыбь". Как сообщили в "Черноморэнерго", причиной аварии стало провисание проводов. Энергетики устранили проблему к 15:30.

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