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Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне
Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне
Об итогах открытого Республиканского турнира по плаванию, посвященного 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T20:20+0300
2023-08-06T20:20+0300
2023-08-06T20:20+0300
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Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне
Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне
В турнире принимали участие 60 спортсменов разных возрастов.Как отметил Задорожный, турнир прошел на высоком уровне при хорошей организации. Соревнования впервые проходили в бассейне. После его открытия тренировочный процесс для детей значительно стал лучше и качественнее. Однако и сейчас нет возможности заниматься в зимний период из-за отсутствия системы отопления в бассейне. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне
Об итогах открытого Республиканского турнира по плаванию, посвященного 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный тренер республики Абхазия Виктор Задорожный.
В турнире принимали участие 60 спортсменов разных возрастов.
Как отметил Задорожный, турнир прошел на высоком уровне при хорошей организации.
Соревнования впервые проходили в бассейне. После его открытия тренировочный процесс для детей значительно стал лучше и качественнее. Однако и сейчас нет возможности заниматься в зимний период из-за отсутствия системы отопления в бассейне.