https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/dopolnitelnoe-vremya-zadorozhnyy-o-pervom-respublikanskom-turnire-po-plavaniyu-v-basseyne--1047279374.html

Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне

Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне

Об итогах открытого Республиканского турнира по плаванию, посвященного 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T20:20+0300

2023-08-06T20:20+0300

2023-08-06T20:20+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/02/1047279659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d55e07d073a22f47488bf8364223cd.jpg

Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне Дополнительное время: Задорожный о первом Республиканском турнире по плаванию в бассейне

В турнире принимали участие 60 спортсменов разных возрастов.Как отметил Задорожный, турнир прошел на высоком уровне при хорошей организации. Соревнования впервые проходили в бассейне. После его открытия тренировочный процесс для детей значительно стал лучше и качественнее. Однако и сейчас нет возможности заниматься в зимний период из-за отсутствия системы отопления в бассейне. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио