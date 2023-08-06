Искусство без границ: письмо мечты

"Искусство без границ" - проект с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, который реализует культурно-благотворительный фонд "Ашана" и РУСДРАМ при информационной поддержке Sputnik Абхазия. Автор идеи – Анна Савилова.
Цель проекта – показать естественную интеграцию детей с ОВЗ в социальные и культурные процессы абхазского общества.
Режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй из тех, что присылали участники проекта - дети с ОВЗ до 18 лет - и на их основе будет поставлен спектакль на сцене русского драматического театра.
Все истории, присланные на специальную почту проекта, публикуются с сохранением стилистики и пунктуации.
Меня зовут Анита, мне 12 лет. Тут я вам расскажу, о чем мечтаю. У каждого человека, ребенка есть своя мечта. И я верю, что все мечты сбываются. Я очень люблю плавать и поэтому мечтаю, о красивом доме с большим бассейном. Еще мне бы очень хотелось чтобы у меня был велосипед. Иногда я даже мысленно представляю, как сама катаюсь на велосипеде. Светит яркое солнышко и на встречу мне идёт моя любимая мама. Так же я хочу, чтобы все почаще улыбались и дарили улыбку окружающим. Улыбайтесь и мир улыбнется вам.
Моя мечта
Меня зовут Лаура, мне 15 лет. Моя мечта закончить школу, поступить в колледж на повара-кондитера.
Закончив колледж мечтаю работать и открывать свою точку по продаже своей продукции. Мечтаю иметь свою машину. Надеюсь моя мечта сбудется.
Здравствуйте! Меня зовут Давид, мне 6 лет. Пишет за меня мама, так как я не могу говорить. Моя мама меня любит и очень хорошо меня понимает. Мне повезло, меня любят родители и всё моё окружение. Но я хочу иметь много друзей. Ходить в будущем школу.
Из за того, что я не могу говорить, меня не понимают и сторонятся другие люди и детки. А я так хочу дружить со всеми.
Моя мечта быть здоровым, говорить уметь, чтобы меня не сторонились, а дружили со мной.
Меня зовут Данил, мне 22 года, я не хожу ногами и не говорю. Живу с мамой. Я люблю гулят и очень люблю люблю людей. На прогулке я стараюсь познакомиться с каждым встречным и подарить свою улыбку от Души, так я делаю этот мир светлее и добре. Здоровые люди, озабоченные своими проблемами при общении со мной понимают, что у них всё прекрасно.
Ещё я люблю смотреть в ютубе ролики про самолёты! Это и есть моя Мечта! Мечтаю прокатиться на самолете, посмотреть на Землю с высока и представить себя двухкрылой свободной птицей, парящей в небесах или ангелом, который есть у каждого. Меня мама зовет :" Мой Ангел"
Меня штормит не о том, что я ночь не проскакала в клубе, а о том, что в 24 года я не работаю, не делаю всё по дому и мало что делаю правильно то есть, делаю правильно, но не так, как сделал бы другой человек в спортзале.
Это осознание пришло ко мне не вчера и не год назад, а в 16 лет - тогда первый мой племянник родился. Сейчас у среднего племянника период почемучки начался и через пару лет ему в школу идти. Очень хотела бы его туда водить за руку. Но не тешу себя, что буду – так легче.
Каждый инвалид рано или поздно проходит что-то подобное. Начиная мечтать не о прекрасном и лучшем, а просто о планах на какой-то период будующих лет своей жизни. Только гаджеты отвлекают от мысли о моем здоровье мечах. Мечты сбываются!!!
Здраствуйте. Меня зовут Арман Торосян Артурович. Мне 8 лет.
И я Учусь в 1 классе. Мой самый любимый придмет Это матиматика. И я выросту Стану хорошим Чиловеком. Я очень Мичтаю И меть свой Книжный столик. Где я могу сделать свой урокий!
Меня зовут Даниил Ашуба, мне 18 лет, у меня ДЦП. Я хожу на занятия к Виолетте, общаюсь с мальчиками. Мечтаю о футбольном мяче и форме Рональдо. Жду Когда сбудется.
В детстве я мечтала о куклах, потом хотела пойти в школу, иметь друзей, получить профессию. Но к сожалению желания и мечты не зависят от группы инвалидности. Все хотят еды, воды, тепла счастья
Как каждая девушка, я хочу семью, уюта, мужа, детей, много детей. Но не складывается. Наше общество не готово принимать инвалидов, пока мы чувствуем себя изгоями везде. Я всю свою любовь дарю своим племянникам.
Я не хочу выпадать из их жизни общества хочу работать через социальные сети, для этого мне нужен компьютер.
Пишет мама от имени сына Лаши Чичуа.
Я очень хочу начать ходить, и для этого мне нужны хаддунки, но к сожалению они стоят дорого, но без них я не смогу ходить. Думаю что есть не равнодушные люди которые могут мне помочь, мне надела постоянно сидеть в инвалидной коляске, мечтаю сам ходить!!!
Быть здоровым это мечта всех людей. Если ты заболел, ты можешь пойти к врачу и вылечить свою болезнь, но у меня Дцп, а оно не излечимо. Я инвалид. Моей мечтой было выздороветь но это не осуществимо, поэтому я мечтаю хотя бы чтобы общество принимало меня как человека а не как инвалида, потому что люди считают что инвалидам нельзя нормально жить, работать создавать семью и иметь детей. А мы тоже люди. Мое общение с людьми большей частью происходит через телефон, как и вся молодежь мечтаю иметь айфон.
Хочу чтобы моя мечта сбылась.
Меня зовут Дамей. Мне 12 лет. Я очень люблю музыку. Мне нравится музыка у папы в машине. И у меня в телефоне есть любимая песня. Я их включаю и пою иногда. Я люблю петь, но стесняюсь своего голоса. У меня есть мечта - не стесняться и научиться петь на сцене.
Меня зовут Русудан и у меня есть сын Кантария Давид. Давиду 23 года, он инвалид 1 группы, у него диагноз ДЦП. Из-за его болезни мы живем на два города, полгода в Сухуме, полгода в Москве.
Когда Давиду было четыре года мы познакомились с Виолеттой Гагулия и начали у нее заниматься. ДЦП сложное заболевание и требует длительного лечения. Пока мы находились в Сухуме каждый день в течении с мая по ноябрь ходили на занятия. И всегда уезжали с результатами. В Москве Давид посещал разные реабилитационные центры, лежал в больнице, ездил в специализированные санатории в Крым. По Московским программам ездил в институт Пете в г. Будапешт.
Как я писала выше, ДЦП сложное заболевание и помимо ЛФК, массажа нужны занятия с логопедом, дефектологом. К сожалению в Сухуме этого не было и поэтому нам приходилось уезжать. Хочу отметить занятия у Виолетты Борисовны ничем не уступали занятиям , что мы проходили в других центрах и буду откровенно приносили Давиду больше результата, так как здесь мы занимались ежедневно и длительно. В любом реабилитационном центре курс лечения 21 день. В 6 лет после занятий с Виолеттой, Давид стал ходить за руку. Для нас это была большая радость.
Сейчас Давид вырос, закончил школу. В Москве он занимается вокалом, большим теннисом, следж-хокеем. Недавно исполнилась одна его мечта у него был первый сольный концерт в клубе, который он посещает. Давид очень жизнерадостный, общительный парень, но настоящие друзья у него в Сухуме, те с которыми он ходит на занятия к Виолетте.
У Давида есть еще одно большое желание поехать с друзьями в маленькое путешествие. Поехать на Красную Поляну, посмотреть Олимпийские объекты, посетить дельфинарий в Гагре, прокатиться на колесе обозрения. В общем хочет парень с друзьями провести время. К сожалению не у всех родителей есть такая возможность . Была бы очень благодарна фонду "Ашана", если исполнят мечту сына.
Я Кварацхелия Дато Диментьевич. Мне 11 лет. Я живу в городе Гудаута. Я ученик 4-го класca Гудаутской средней - школы N2. Я думаю, у каждого челавека есть определенная цель в жизни.
Пока мы маленькие, и наши мечты не так уж велики. Мы растём, и вместе с нами растут наши мечты и стремления. Но рано или поздно всe мы взрослеем, начинаем задумываться о нашем будущем. И тут наши стремления становятся вполне определенными о будущей профессии. Например; кто-то хочет стать врачём и помогать людям, а кто-то хочет стать актерам. А у меня есть несколько мечт, с которыми я ещё не могу определиться. Одной из них стать классифицированным футболистом, играть за свою местную "Рица". Выложиться на все 100% и попасть на Российский футбол. Хочу быть таким же успешным в своей деятельности как Лионель Месси, выйграть чемпионат мира пофутболу. Игра изначально была очень напряженной, счёт они равный и была серия пенальти. Очень был рад этой победе, так как она была заслуженной.
Следующей моей мечтой является та профессия, которая связана военной академией. К примеру Военный Юрист или Военный Экономист.
Так как у меня хорошо получается с математикой. И всегда стою за правду.
Я, Сельвян Рузана Меликовна, мама Трапизонян Виктории Араиковны 2008г.р. с диагнозом идиопатический скалиоз 3-4 степени. Обращаюсь к Вам с мольбой о помощи.
Беременность протекала с сильным токсикозом, была анемия, ребенок родился преждевременно с весом 1670г. по шкале апгар 6-7 баллов. Выписали через 2 недели с весом 2000г. Далее наблюдались у невропотолога, так как была гипоксия.
После проведения прививок, в 2,5 годика она стала закатываться при плаче. Это продолжилось до 4 лет. В 6 лет участковый педиатр заметила изменения в осанке. Мы обратились к ортопеду. Провели все назначения: лфк, массаж, плавание в течение 4 лет, но улучшений не было.
Болезнь прогрессировала. В 2018г. мы поехали в Краснодар к ортопеду, но никаких результатов оно не дало. Мою девочку еще больше скрючило. У нее появились боли.
Сейчас нужно помощь специалиста – реабилитолога. Но так как все денежные средства уже потрачены на предыдущие лечения, а муж инвалид 2 группы получивший ранение во время службы в рядах РА, мы не сможем платить этих специалистов.
Умоляю Вас помогите в лечении моей девочки.
Меня зовут Гарик. Мне 18 лет. Я необычный ребенок или как меня мама называет солнечный. Возможно в детстве я не до конца понимал в чем моя особенность, неужели я буду великим футболистом или энергично играть в хоккей. Осознание пришло чуть позже, когда я заметил, что мои сверстники уже могут ходить ровно, не прихрамывая, могут бегать быстро –быстро. Понимание того, что я не буду ходить, как мой друг, пришло не сразу. Куда процедур, операций, поездок. Я каждый раз думал, вот после этой операции точно буду играть в футбол во дворе. И тогда в мою жизнь пришло новое слово, как мне казалось, не страшным. Короткое, запоминающее – ДЦП. Еще больше удивляло, почему моя мама каждый раз плачет, когда человек в белой одежде произносит его. Только теперь, видя, как ей сложно смотреть на то, что я долго поднимаюсь по лестнице, как спотыкаюсь на ровном месте, как провожу время чаще всего дома, принимаю и понимаю ее слезы. Родители всегда хотели лучшего для своего ребенка, особенно если твой первенец в 19 лет.
Инвалидность не приговор. Можно много добиться, все ведь зависит от человека. А люди, вы знаете, очень разные, что здоровые, что инвалиды. Жизнь просто заставляет решаться на многие вещи. Если вы считаете себя несчастным, подумайте о тех, кому гораздо хуже тебя. Вот я хожу прихрамывая, мне сложно даются ступеньки, а ведь есть люди, и руки не работают, вы понимаете им какого? У Меня нет материальной мечты. У меня есть семья, которая делает абсолютно все для моей комфортной жизни. Но каждый раз выходя из дома сталкиваюсь с рядом трудностей.
Я не колясочник, но в моей стране, в моем городе их не мало, им тоже тяжело живется. Большинство сидят дома, не знают, как выходить на улицу. Пандусов практически нигде нет, в некоторых подъездах нет лифта, либо не работают. Я мечтаю, чтобы в моем городе, были все необходимые условия для жизни таких особенных людей. Чтобы нас воспринимали не с жалостью и даже с неким сожалением. Мы абсолютно такие же люди, как и все остальные. У нас у всех доброе и открытое сердце.
Я Денис Аникин, мне 16 лет, я уже окончил вспомогательную школу и компьютерные курсы, благодаря фонду Ашана. Благодаря этому фонду мне были проведены операции, я реабилитацию прохожу у Виолетты Борисовны. Спасибо фонду Ашана с такой мамой как у меня , я иду вперед, но есть у меня одна мечта, чтобы с мамой покататься на колесе обозрения в г. Гагра, хочу запомнить миг восторга красоты моря, города и гор.
Если бы моя мечта осуществилась, я был бы рад.
И еще я хочу учиться в медиц. Колледже, чтобы стать как Виолетта Борисовна, и работать с инвалидами, помогать им поправлять здоровье.
Надеюсь, что и в этом вы мне поможете, хорошо же, чтоб люди радовались друг друга!! Мечта, я тебя жду в Гагре!
Здравствуйте! Меня зовут Дамир мне 16 лет. Я из города Новый Афон. Учусь в 11 классе. У меня есть увлечение, которое очень связано с моей мечтой. В свободное от учебы время я своими руками делаю пакеты из бумаги и мне это очень нравится. Пока это всего лишь увлечение, но в будущем мне бы хотелось открыть свое производство бумажных пакетов в Абхазии.
В раннем детстве я мечтал быть поваром, но так как у меня проблемы в локтевом суставе я передумал и решил поставить перед собой цель и стать мастером по ремонту телефонов.
А самая главная моя мечта –это стать образованным и самостоятельным человеком! Спасибо за внимание!
О чем я мечтаю… Все люди время от времени спрашивают себя об этом. На первый взгляд ответить на этот вопрос очень просто, но на самом деле все настолько сложно.
Для того, чтобы четко и уверенно назвать свое желание, нужно хорошо понимать самого себя , знать, чего хочешь от жизни и быть уверенным в том, это принесет тебе настоящее счастье. А как вы сами можете понять, в 15 лет понять и осознать достаточно трудно.
Признаться, честно у меня нет мечты, у меня есть только определенные цели. И одна из этих целей, это стать психологом.
Работая в этой сфере, я надеюсь многим облегчить жизнь: дать надежду , постараться разрешить внутренние конфликты и в целом снять с них эмоциональный груз и помочь обрести веру в будущее.
Также, работая в психотерапии прорабатываешь, проговаривая вслух свои проблемы и психологические травмы, что немаловажно.
Привет! Меня зовут Семен, мне 8 лет. Я очень любознательный и общительный парень. У меня много мечт и планов на жизнь.
Расскажу вам о самых главных, их у меня три. Первая мечтая хочу стать футболистом, очень мне нравится эта игра. Я представляю, как буду бегать с мячиком и забивать голы, и зрители мне будут хлопать, и я от этого буду просто счастлив. Это же круто, радовать себя и приносить радость другим.
Вторая мечта, хочу стать водителем автобуса. Я очень люблю машины и самое главное я буду помогать другим людям, чтобы они вовремя могли доехать на работу, и вернуться с работы домой.
Третья мечта, у меня очень оригинальная. Я хочу придумать машину времени, чтобы можно было свободно перемещаться, и заглядывать в будущее.
Не знаю плохо это или хорошо, но думаю очень интересно.
Вот такой я мечтательный парень, надеюсь мои мечты обязательно исполнятся, а я обещаю приложить свои усилия, чтобы их осуществить.
У меня есть две мечты, но одна из моих мечты я должен осуществить сам своими силами и стараниями , а второй мечтой является стать в будущем музыкантом и для этого хотелось бы приобрести настоящий синтезатор для того, чтобы я смог научиться профессионально играть. Я буду очень рад , если осуществят мою мечту.
Меня зовут М, довольно таки взрослая девушка, Я хожу только к Виолетте Борисовне на занятия и больше никуда не хожу. Я вообще ничего не хотела писать на тему мечты, думая, что у меня ничего не сбудется. Но я наверное думаю неправильно, У каждого должна быть мечта. Дело в том, что самостоятельно я не хожу, а хотелось бы. Я очень люблю детей и очень хотела бы работать с детьми, но понимаю, что мне не суждено. Пока я с детства ездила на операции и потом занималась реабилитацией, мои сверстники уже учились в 4-5 классе. Так как упущено очень много времени, и моя семья не имела возможности, чтоб я получила знания общеобразовательной школы, я потихоньку научилась писать и читать.
Меня зовут Аслана Джинджолия, мне тринадцать лет. Учусь в пятом классе имени Г. Алан. Агудзерской средней школы № 2.
У меня хрупкие кости. Вот уже на протяжении двенадцати лет я прохожу курс лечения и было сделано множество ситуаций. И все это проходится благодаря фонду и добрым людям. Недавно у меня сломалась нога, и был о сделано две операции. И ожидается еще одна операция, чтобы я могла ходить .
У меня также очень много друзей , все они меня любят , уважают, оберегают. Знают про мою болезнь.
И я их люблю люблю и уважаю. Когда я уезжаю на операцию или лечение, они часто звонят спрашивают как у меня дела и поддерживают. Но моя зоветная мечта выличится и стат как все нормальные здоровые дети, чтоб не было для меня не каких ограничений.
Я не теряю надежды, поэтаму что меня поддерживает моя семья, поэтаму я не теряю надежды.
Привет! Меня зовут Лео Кецба мне 15 лет. А еще меня зовут "солнечным мальчиком" и как говорят все мои родные это действительно так! Потому что дарю им так много тепла.
С самых малых лет моим кумиром Стас Михайлов! Каждое утро начинается с просмотра клипов моего любимого Стаса! Моя заветная мечта попасть на концерт к Стасу Михайлову , чтобы увидеть его в жизни и лично сказать как стильно я его люблю.
Здравствуйте, меня зовут Лиана, у меня ДЦП. Я училась в общеобразовательной школе (к сожалению закончила 9 классов), закончить 11 классов было мечтой!
Закончила гуманитарно-экономический колледж, начала работать секретарём. В общем, к мечте подхожу, к жизни адекватно, так как есть. У каждого должна быть мечта, в планах открыть детский магазин.
2.Создать свою семью.
3. Воспитать ребёнка!
Но это всё вряд ли будет возможным.
Меня зовут Софа, я мама Анри Аргун. Дело в том, что Анри не может самостоятельно писать, и я пишу за него с его слов.
Как у каждого ребенка, у Анри тоже есть мечта. Первая его мечта уже почти сбылась, мы заканчиваем общеобразовательную вспомогательную школу.
Вторая мечта - это петь! И к этой мечте мы потихоньку приходим. Депутат народного собрания Герхелия, осуществил его мечту, подарив ему гитару, о которой он мечтал.
А главная мечта в его жизни встать на ноги, и к этому мы потихоньку идем. Анри после окончания школы, хочет поступить в музыкальное училище. И хочет стать певцом!
Благодаря фонду Ашана, мы имеем возможность проходить постоянную реабилитацию.
Меня зовут Сарян Сергей, мне 20 лет, я родился в городе Сухум, (я солнечный парень я очень люблю эту жизнь мои родители меня воспитали с любовью смотреть на эту жизнь, моя мечта увидеть всех моих близких здоровыми и радостными чтобы они меня окружили заботой. Досехпор мои маленькие мечты збывали родители, щас моя мечта я хочу чтобы осусчествился музыкальный центр, моя самая большая мечта(СИНТЕЗАТОР).
Я очень благодарен своим Преподователям, мой первый учителдь Аделина Артёмовна, благодаря ей я могу расписаться, а моя вторая преподавательница Илона Владимировна она мой (одуванчик). Спасибо большое Виолетте Барисовне за такую возможность что осусчествляются мои мечты. Я хочу чтобы был Мир во всём Мире, и чтобы все дети были здоровы, и счастливы. С уважением Сарян Сергей Андроникович.
Меня зовут Джинджолия Валерия Ахровна.
Мне 16 лет.Живу в г.Очамчыра.Хочу стать режиссером т.к.мне нравится эта профессия. Люблю предметы такие как: история,география и английский.Увлекаюсь игрой на гитаре. Хочу показать, что люди с ограниченными возможностями имеют права работать, и им ничего не мешает в личной жизни, главное, чтобы у человека было сильное желание и все получится.
Всем спасибо за внимание.
Хочу поделиться с вами своей мечтой. Начнем из далека:
На данный момент,я ученица 11-класса ,мне 17 лет. Вообще за всю свою жизнь я много о чем мечтала ,начиная от каких- либо мелких мечт, заканчивая обширными и практически недосягаемыми. В самом начале ,когда я только пошла в школу я очень боялась,что меня не примут в новом классе ,боялась осуждения, того что меня не примут новые одноклассники, попросту будут смеяться, потому что я "не такая как все"
Но все мои опасения были напрасны, приняли меня хорошо, не было ожидаемых смешков и осуждающих взглядов. Многие мои одноклассники даже с огромной инициативой пытались мне помочь. Но все же я- как ребенок закрытый, и в первый раз побывавший в обществе такого количества детей ,была очень напугана и растеряна. Тогда я мечтала о том, чтобы ходить так же как и мои друзья, бегать с ними на физкультуре ,играть и веселиться. Помню как сегодня:
Смотрела на своих друзей улыбалась, а про себя думала "я тоже хочу так ,как они" потом плакала в подушку и думала "что же со мной не так?"
Если говорить о настоящем.. на самом деле,у меня хорошее окружение людей, а главное понимающих людей )но я все ещё думаю войдя в новое общество незнакомых людей, думаю о том ,что меня не примут и осудят. Если говорить о моей мечте на данный момент, то на самом деле,я не мечтаю о чём то материальном или дорогом (отступление), самая главная -моя мечта, чтоб были здоровы и счастливы мои близкие люди. Но опять таки мы говорим о мечте ) и на данный момент, я очень хочу сдать школьные экзамены и поступить в Абхазский Государственный университет. на педагогический факультет.Я очень переживаю и боюсь,что не смогу сдать школьные экзамены и поступить. Возможно это глупо,но это действительно и есть моя мечта на данный момент. Спасибо за внимание.
Здравствуйте. Меня зовут Пкин Аляс Сатбеевич, мне 18 лет. Я гражданин Республики Абхазия. Являюсь инвалидом, мой диагноз дцп в лёгкой форме (ноги). Я ходил в школу до 9класса, дальше ходить мне стало тяжело.
Перед каждым человеком рано или поздно встаёт вопрос - кем стать? И я тоже долго размышлял на эту тему. Все профессии и мечты важны, Ещё в школьные года меня влекли кампьютеры, программы и всё что с этим связанно. Моя мечта стать программистом...
Здравствуйте, Я Оксана, мама особенного мальчика зовут
Андрею ему 4 года, у него диагноз Микроцефалия отстаёт от развития на 4 месяца, он очень любит готовить, Мы проживаем в Абхазии, Андрей проходит курс реабилитации, с ним занимаются специалисты, дома он постоянна играя готовит.
Добрый вечер. Меня зовут Елисей Лейба.
Мне скоро 10 лет. Я учусь в школе, я могу туда ходить и тренироваться. Я люблю ходить в школу но не люблю делать домашнее задание.
Мой диагноз Гидроцефалия и вывех тазобедренного сустава . Я только в прошлом году начал ходить а скоро начну бегать. Я очень люблю гоночные машины , когда я вырасту стану гонщиком. У меня будет самая большая ограмедная машина .