Искусство без границ: письмо мечты

Меня зовут Гарик. Мне 18 лет. Я необычный ребенок или как меня мама называет солнечный. Возможно в детстве я не до конца понимал в чем моя особенность, неужели я буду великим футболистом или энергично играть в хоккей. Осознание пришло чуть позже, когда я заметил, что мои сверстники уже могут ходить ровно, не прихрамывая, могут бегать быстро –быстро. Понимание того, что я не буду ходить, как мой друг, пришло не сразу. Куда процедур, операций, поездок. Я каждый раз думал, вот после этой операции точно буду играть в футбол во дворе. И тогда в мою жизнь пришло новое слово, как мне казалось, не страшным. Короткое, запоминающее – ДЦП. Еще больше удивляло, почему моя мама каждый раз плачет, когда человек в белой одежде произносит его. Только теперь, видя, как ей сложно смотреть на то, что я долго поднимаюсь по лестнице, как спотыкаюсь на ровном месте, как провожу время чаще всего дома, принимаю и понимаю ее слезы. Родители всегда хотели лучшего для своего ребенка, особенно если твой первенец в 19 лет.