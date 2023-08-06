Колташов назвал главный итог переговоров Путина и Эрдогана
Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и Турция сохраняет и развивает контакты.
В среду прошел телефонный разговор глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
По мнению экономиста Василия Колташова, главным итогом переговоров стало сохранение и развитие контактов между странами.
"Главный итог – сохранение и развитие контактов. После того, как зерновая сделка была отменена, а Турция сделала целый ряд движений, негативно толкуемых Россией, например, принятие Финляндии и Швеции в НАТО, повисло впечатление, что у России с Турцией нет никаких перспектив, что отношения входят в кризис. <…> На самом деле все оказывается не так. Картина лавирования Эрдогана сохранилась. Он не заинтересован в сокращении торгово-экономических отношений с Россией, он заинтересован в том, чтобы они развивались", - сказал он.
Среди важных для Турции совместных проектов с Россией Колташов отметил строительство атомной электростанции "Аккую" и расширение пропускной способности турецкого газового хаба.