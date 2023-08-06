https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/pervaya-zhertva-yadernogo-oruzhiya-v-khirosime-kadry-1945-goda-1047332062.html

Первая жертва ядерного оружия в Хиросиме: кадры 1945 года

Первая жертва ядерного оружия в Хиросиме: кадры 1945 года

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T09:50+0300

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видео

мультимедиа

хиросима (город)

атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

сша

история

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В этот день в 1945 году на японский город Хиросиму была сброшена американская атомная бомба.8 декабря 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт объявил войну Японии. В этот день самолеты, поднявшиеся с авианосцев японского императорского флота, нанесли внезапный и сокрушительный удар по аэродромам на острове Оаху и военным кораблям в гавани Перл-Харбор. Американский Тихоокеанский флот был практически нейтрализован, что позволило Японии беспрепятственно захватить обширные территории в Юго-Восточной Азии. Эту дату сами американцы часто называют Днем позора.Однако, к июлю 1945 года военная обстановка изменилась настолько, что новый президент США Гарри Трумэн настаивал, и небезосновательно, на полной и безоговорочной капитуляции Японии. Условия категорически отвергнуты.Успешное испытание 16 июля в Аламогордо первой в мире атомной бомбы поставило американское руководство перед выбором: вторжение войск на Японские острова, что привело бы, по расчетам военных, к потерям до двухсот пятидесяти тысяч солдат и офицеров, или — применение ядерного оружия. Решение принято.6 августа 1945 года командир базирующейся на острове Тиниан в Тихом океане 509 объединенной ударной группы полковник Пол Тиббетс отдал приказ о загрузке в отсек самолета Б-29 атомной бомбы с ласковым названием Little Boy — "Малыш". В один час сорок пять минут эскадрилья взяла курс на Хиросиму. До цели было порядка шести часов лету.Около семи часов утра японские радары раннего обнаружения "засекли" три приближающихся американских самолета. Посчитав, что полет совершается с разведывательными целями, воздушную тревогу отменили. В 8 часов 15 минут на высоте свыше девяти тысяч километров произведен сброс бомбы. Взрыватель сработал через сорок пять секунд.В течение нескольких минут девяносто процентов людей, находившихся на расстоянии восьмисот метров от эпицентра, были мертвы — они превратились в уголь. Световое излучение оставило силуэты человеческих тел на асфальте, на стенах домов. Огненный смерч охватил одиннадцать квадратных километров города. Погибло около 200 тысяч человек."Только что американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, обрушив потенциал врага. Японцы начали войну с воздушного полета на Перл-Харбор. Они во сто крат поплатились за это. Это еще не все: этой бомбой мы совершили революционный рывок в истории разрушений", — заявил президент США Гарри Трумэн.

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Хиросима – первая жертва ядерного оружия. Съемки 1945 года Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1945 году на японский город Хиросиму была сброшена американская атомная бомба. 2023-08-06T09:50+0300 true PT2M59S

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видео, мультимедиа, хиросима (город), атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки, сша, история, видео