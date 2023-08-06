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https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/rabotal-v-samom-pekle-pamyati-andreya-stenina-1047338264.html
Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина
Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T18:10+0300
2023-08-06T18:10+0300
фото
мультимедиа
россия
журналистика
россия сегодня
фотограф
андрей стенин
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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для изданий и новостных агентств, включая РИА Новости, "Коммерсант", Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс.С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".
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фото , мультимедиа, фото, россия, журналистика, россия сегодня, фотограф, андрей стенин
фото , мультимедиа, фото, россия, журналистика, россия сегодня, фотограф, андрей стенин

Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина

18:10 06.08.2023
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Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных.
Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.
С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".
С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для изданий и новостных агентств, включая РИА Новости, "Коммерсант", Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.
В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка.

На фото: Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА &quot;Россия сегодня&quot; Андрей Стенин погиб в районе Донецка.На фото: Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. - Sputnik Абхазия
1/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка.

На фото: Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Свою карьеру он начинал как репортер.

На фото: Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве.

Свою карьеру он начинал как репортер. На фото: Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. - Sputnik Абхазия
2/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Свою карьеру он начинал как репортер.

На фото: Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Позже он предпочел перу профессию фотокорреспондента.

На фото: Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве.

Позже он предпочел перу профессию фотокорреспондента. На фото: Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве. - Sputnik Абхазия
3/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Позже он предпочел перу профессию фотокорреспондента.

На фото: Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он специализировался на работе в чрезвычайных ситуациях, снимал массовые беспорядки, митинги, военные конфликты.

На фото: Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

Он специализировался на работе в чрезвычайных ситуациях, снимал массовые беспорядки, митинги, военные конфликты. На фото: Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве. - Sputnik Абхазия
4/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

Он специализировался на работе в чрезвычайных ситуациях, снимал массовые беспорядки, митинги, военные конфликты.

На фото: Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Его работы получили признание.

На фото: Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений.

Его работы получили признание. На фото: Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений. - Sputnik Абхазия
5/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Его работы получили признание.

На фото: Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве.

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ &quot;Искра&quot;.На фото: Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве. - Sputnik Абхазия
6/20
© Sputnik / Андрей Стенин
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В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве.

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией &quot;Серебряная камера&quot;.На фото: Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве. - Sputnik Абхазия
7/20
© Sputnik / Андрей Стенин
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В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он всегда находился в эпицентре событий.

На фото: Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" на улице Грушевского в Киеве.

Он всегда находился в эпицентре событий. На фото: Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции &quot;Беркут&quot; на улице Грушевского в Киеве. - Sputnik Абхазия
8/20
© Sputnik / Андрей Стенин
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Он всегда находился в эпицентре событий.

На фото: Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" на улице Грушевского в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Работы Стенина использовали мировые информационные агентства.

На фото: Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

Работы Стенина использовали мировые информационные агентства. На фото: Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве. - Sputnik Абхазия
9/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Работы Стенина использовали мировые информационные агентства.

На фото: Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© Sputnik / Андрей Стенин

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка - Sputnik Абхазия
10/20
© Sputnik / Андрей Стенин

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка

© Sputnik / Андрей Стенин

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.На фото: Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. - Sputnik Абхазия
11/20
© Sputnik / Андрей Стенин

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными.

Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными. - Sputnik Абхазия
12/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни.

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.На фото: Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни. - Sputnik Абхазия
13/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.На фото: Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске. - Sputnik Абхазия
14/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

На фото: Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы.

Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.На фото: Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы. - Sputnik Абхазия
15/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

На фото: Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

5 сентября 2014 года Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работает и погибших, как правило, хоронят сразу.

5 сентября 2014 года Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.На фото: Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работает и погибших, как правило, хоронят сразу. - Sputnik Абхазия
16/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

5 сентября 2014 года Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работает и погибших, как правило, хоронят сразу.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома выходит из голубятни.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома выходит из голубятни. - Sputnik Абхазия
17/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома выходит из голубятни.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск.

В декабре 2014 года МИА &quot;Россия сегодня&quot; под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.На фото: Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. - Sputnik Абхазия
18/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: Ополченец отдыхает в траншее на передовой позиции в поселке Семеновка.

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.На фото: Ополченец отдыхает в траншее на передовой позиции в поселке Семеновка. - Sputnik Абхазия
19/20
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: Ополченец отдыхает в траншее на передовой позиции в поселке Семеновка.

© Sputnik

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Фото: Дамир Булатов. Фото из архива.

Специальный фотокорреспондент МИА &quot;Россия сегодня&quot; Андрей Стенин. Фото: Дамир Булатов. Фото из архива. - Sputnik Абхазия
20/20
© Sputnik

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Фото: Дамир Булатов. Фото из архива.

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