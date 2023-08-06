Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина

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Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными.