Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина
3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка.
На фото: Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка.
На фото: Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Свою карьеру он начинал как репортер.
На фото: Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве.
Свою карьеру он начинал как репортер.
На фото: Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве.
Позже он предпочел перу профессию фотокорреспондента.
На фото: Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве.
Позже он предпочел перу профессию фотокорреспондента.
На фото: Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве.
Он специализировался на работе в чрезвычайных ситуациях, снимал массовые беспорядки, митинги, военные конфликты.
На фото: Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.
Он специализировался на работе в чрезвычайных ситуациях, снимал массовые беспорядки, митинги, военные конфликты.
На фото: Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.
Его работы получили признание.
На фото: Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений.
Его работы получили признание.
На фото: Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений.
В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".
На фото: Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве.
В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".
На фото: Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве.
В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".
На фото: Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве.
В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".
На фото: Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве.
Он всегда находился в эпицентре событий.
На фото: Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" на улице Грушевского в Киеве.
Он всегда находился в эпицентре событий.
На фото: Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" на улице Грушевского в Киеве.
Работы Стенина использовали мировые информационные агентства.
На фото: Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.
Работы Стенина использовали мировые информационные агентства.
На фото: Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.
Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.
На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка
Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.
На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка
С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.
На фото: Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.
С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.
На фото: Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.
Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.
На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными.
Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.
На фото: Маленький житель поселка Семеновка с ополченцами. Поселок Семеновка, в котором остались жители, регулярно подвергается массированным артиллерийским обстрелам украинскими военными.
Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.
На фото: Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни.
Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.
На фото: Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.
На фото: Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.
На фото: Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
На фото: Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы.
Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
На фото: Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы.
5 сентября 2014 года Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
На фото: Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работает и погибших, как правило, хоронят сразу.
5 сентября 2014 года Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
На фото: Гробы с телами погибших жителей поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работает и погибших, как правило, хоронят сразу.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома выходит из голубятни.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
На фото: Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома выходит из голубятни.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
На фото: Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
На фото: Раненый украинский военный, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск.
Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
На фото: Ополченец отдыхает в траншее на передовой позиции в поселке Семеновка.
Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
На фото: Ополченец отдыхает в траншее на передовой позиции в поселке Семеновка.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Фото: Дамир Булатов. Фото из архива.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Фото: Дамир Булатов. Фото из архива.