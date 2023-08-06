https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/rossiyskie-voennye-nanesli-raketnyy-udar-po-aviabazam-vsu-1047341746.html

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T14:10+0300

2023-08-06T14:10+0300

2023-08-06T14:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны.Как уточнили в министерстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Кроме того, российские военные поразили ангары с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля.

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