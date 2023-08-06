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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/rossiyskie-voennye-nanesli-raketnyy-udar-po-aviabazam-vsu-1047341746.html
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T14:10+0300
2023-08-06T14:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны.Как уточнили в министерстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Кроме того, российские военные поразили ангары с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ

14:10 06.08.2023 (обновлено: 14:48 06.08.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", — сказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
Кроме того, российские военные поразили ангары с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля.
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