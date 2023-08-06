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Туристический потенциал и вопросы логистики обсудили спикеры Парламентов Абхазии и Кубани
Туристический потенциал и вопросы логистики обсудили спикеры Парламентов Абхазии и Кубани
В Краснодаре состоялась встреча спикеров парламентов Абхазии и Кубани. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T13:15+0300
2023-08-06T13:15+0300
2023-08-06T13:15+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и его кубанский коллега Юрий Бурлачко обсудили взаимодействие в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Об этом сообщил Вестник ЮРПА.Бурлачко отметил, что республику и Краснодарский край связывает многолетнее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Особое внимание стороны уделили туристическому потенциалу Абхазии и Кубани.Спикеры также обсудили тему транспортной доступности и логистики в условиях того, что аэропорт Сочи остался единственной воздушной гаванью и для Краснодарского края, и для Абхазия.Ашуба подчеркнул, что в республике будет реализован проект реконструкции аэропорта "Сухум".
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абхазия, краснодарский край, россия, экономика, политика
абхазия, краснодарский край, россия, экономика, политика
Туристический потенциал и вопросы логистики обсудили спикеры Парламентов Абхазии и Кубани
В Краснодаре состоялась встреча спикеров парламентов Абхазии и Кубани.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и его кубанский коллега Юрий Бурлачко обсудили взаимодействие в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Об этом сообщил Вестник ЮРПА.
Бурлачко отметил, что республику и Краснодарский край связывает многолетнее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
"Между Абхазией и Кубанью много общего. Наш регион активно развивает виноградарство и виноделие, животноводство и другие ключевые отрасли агропромышленного комплекса. И в данном сегменте, на мой взгляд, у нас есть, чему поучиться друг у друга и поделиться наработанными практиками", – отметил Бурлачко.
Особое внимание стороны уделили туристическому потенциалу Абхазии и Кубани.
Спикеры также обсудили тему транспортной доступности и логистики в условиях того, что аэропорт Сочи остался единственной воздушной гаванью и для Краснодарского края, и для Абхазия.
Ашуба подчеркнул, что в республике будет реализован проект реконструкции аэропорта "Сухум".