https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/turisticheskiy-potentsial-i-voprosy-logistiki-obsudili-spikery-parlamentov-abkhazii-i-kubani-1047338847.html

Туристический потенциал и вопросы логистики обсудили спикеры Парламентов Абхазии и Кубани

Туристический потенциал и вопросы логистики обсудили спикеры Парламентов Абхазии и Кубани

В Краснодаре состоялась встреча спикеров парламентов Абхазии и Кубани. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T13:15+0300

2023-08-06T13:15+0300

2023-08-06T13:15+0300

в абхазии

абхазия

краснодарский край

россия

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047338607_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_83d95212fbbdaca8ac06e86295916f47.jpg

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и его кубанский коллега Юрий Бурлачко обсудили взаимодействие в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Об этом сообщил Вестник ЮРПА.Бурлачко отметил, что республику и Краснодарский край связывает многолетнее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Особое внимание стороны уделили туристическому потенциалу Абхазии и Кубани.Спикеры также обсудили тему транспортной доступности и логистики в условиях того, что аэропорт Сочи остался единственной воздушной гаванью и для Краснодарского края, и для Абхазия.Ашуба подчеркнул, что в республике будет реализован проект реконструкции аэропорта "Сухум".

абхазия

краснодарский край

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, краснодарский край, россия, экономика, политика