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Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55, аэропорт работает в штатном режиме. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T12:21+0300
2023-08-06T12:21+0300
2023-08-06T12:21+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55, аэропорт работает в штатном режиме.Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что по независящим от аэропорта причинам, временно вводятся ограничения. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности была перенаправлена в другие авиагавани Москвы.
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москва, аэропорт, внуково, россия сегодня
москва, аэропорт, внуково, россия сегодня
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55, аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что по независящим от аэропорта причинам, временно вводятся ограничения.
Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности была перенаправлена в другие авиагавани Москвы.