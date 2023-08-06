https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/vo-vnukovo-snyali-ogranicheniya-na-vylet-i-priem-vozdushnykh-sudov-1047338168.html

Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов

Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55, аэропорт работает в штатном режиме. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

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москва

аэропорт

внуково

россия сегодня

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55, аэропорт работает в штатном режиме.Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что по независящим от аэропорта причинам, временно вводятся ограничения. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности была перенаправлена в другие авиагавани Москвы.

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