https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/vo-vnukovo-vvedeny-ogranicheniya-na-priem-i-vypusk-samoletov--1047335524.html

Во Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Во Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

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аэропорт

москва

внуково

россия

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Во Внуково введены ограничения, часть рейсов принимают другие аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту."Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.

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