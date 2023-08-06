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Во Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Во Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T11:50+0300
2023-08-06T11:50+0300
2023-08-06T12:02+0300
аэропорт
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внуково
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Во Внуково введены ограничения, часть рейсов принимают другие аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту."Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.
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аэропорт, москва, внуково, россия
аэропорт, москва, внуково, россия
Во Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
11:50 06.08.2023 (обновлено: 12:02 06.08.2023)
Ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Во Внуково введены ограничения, часть рейсов принимают другие аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе.
Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.