https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/vsu-nanesli-udar-po-mostam-v-khersonskoy-oblasti-i-krymu-1047352703.html

ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, французско-британские крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ ударили по Чонгарскому мосту и селу... 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T17:35+0300

2023-08-06T17:35+0300

2023-08-06T17:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

херсонская область

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара. При атаке повреждены мост и школ.Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.Траанспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.

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