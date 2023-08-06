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ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, французско-британские крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ ударили по Чонгарскому мосту и селу... 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T17:35+0300
2023-08-06T17:35+0300
2023-08-06T17:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара. При атаке повреждены мост и школ.Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.Траанспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, херсонская область
россия, украина, херсонская область
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, французско-британские крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ ударили по Чонгарскому мосту и селу Чонгар.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik
. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
.
"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО", — уточнил он.
Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара. При атаке повреждены мост и школ.
Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.
Траанспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.