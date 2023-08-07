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Более 150 нарушений законодательства выявили в Абхазии с начала 2023 года
Более 150 нарушений законодательства выявили в Абхазии с начала 2023 года
За аналогичный период прошлого года было выявлено 107 нарушений, на 46 меньше, чем в 2023 году. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T12:00+0300
2023-08-07T12:00+0300
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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Органами прокуратуры Абхазии за первое полугодие 2023 года выявлено 153 нарушения законодательства, заявил на заседании Коллегии Генпрокуратуры и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба.По его словам, за это время было внесено 75 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены шестеро граждан, принесено 49 протестов, к административной ответственности привлечено 13 лиц, еще 15 лиц было предостережено о недопустимости нарушения законодательства, шесть исковых заявлений было направлено в суд. Для принятия процессуального решения Управление по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры направило в Следственное управление два материала проверок. Мерами прокурорского реагирования за первое полугодие бюджету было возмещено около 28,3 миллиона рублей, на 22,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
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абхазия, новости
Более 150 нарушений законодательства выявили в Абхазии с начала 2023 года
12:00 07.08.2023 (обновлено: 12:32 07.08.2023)
За аналогичный период прошлого года было выявлено 107 нарушений, на 46 меньше, чем в 2023 году.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Органами прокуратуры Абхазии за первое полугодие 2023 года выявлено 153 нарушения законодательства, заявил на заседании Коллегии Генпрокуратуры и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба.
По его словам, за это время было внесено 75 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены шестеро граждан, принесено 49 протестов, к административной ответственности привлечено 13 лиц, еще 15 лиц было предостережено о недопустимости нарушения законодательства, шесть исковых заявлений было направлено в суд.
Для принятия процессуального решения Управление по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры направило в Следственное управление два материала проверок.
Мерами прокурорского реагирования за первое полугодие бюджету было возмещено около 28,3 миллиона рублей, на 22,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2022 года.