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Объявлены в розыск подозреваемые в убийстве мужчины в центре Сухума
Объявлены в розыск подозреваемые в убийстве мужчины в центре Сухума
В центре Сухума вечером 6 августа было совершено убийство мужчины. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T00:49+0300
2023-08-07T00:49+0300
2023-08-07T00:51+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В розыск объявлены гражданин Узбекистана Отбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов, об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Правоохранители просят всех, кто видел разыскиваемых, либо знает о месте их пребывания, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам:
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мвд абхазии, убийство, преступность, абхазия, сухум
мвд абхазии, убийство, преступность, абхазия, сухум
Объявлены в розыск подозреваемые в убийстве мужчины в центре Сухума
00:49 07.08.2023 (обновлено: 00:51 07.08.2023)
В центре Сухума вечером 6 августа было совершено убийство мужчины.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В розыск объявлены гражданин Узбекистана Отбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов, об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Они подозреваются в убийстве гражданина Абхазии и Турции Рыдван Хан-ипа. Преступление было совершено 6 августа на улице Инал-ипа в Сухуме.
Правоохранители просят всех, кто видел разыскиваемых, либо знает о месте их пребывания, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам:
+7 840 229-72-73 - дежурная часть МВД,
+7 840 229-73-00 - дежурная часть УВД по Сухуму.