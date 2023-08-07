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Объявлены в розыск подозреваемые в убийстве мужчины в центре Сухума

Объявлены в розыск подозреваемые в убийстве мужчины в центре Сухума

В центре Сухума вечером 6 августа было совершено убийство мужчины. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В розыск объявлены гражданин Узбекистана Отбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов, об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Правоохранители просят всех, кто видел разыскиваемых, либо знает о месте их пребывания, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам:

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