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Осторожно, спойлер: японский постмодернизм в литературе и кино Ларса фон Триера

Осторожно, спойлер: японский постмодернизм в литературе и кино Ларса фон Триера

Японский постмодернизм в литературе и основные работы в фильмографии датского режиссёра Ларса фон Триера обсудили ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" вместе... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T10:37+0300

2023-08-07T10:37+0300

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Осторожно, спойлер: японский постмодернизм в литературе и кино Ларса фон Триера Осторожно, спойлер: японский постмодернизм в литературе и кино Ларса фон Триера

Японский постмодернизм в литературе и основные работы в фильмографии датского режиссёра Ларса фон Триера обсудили ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" вместе с киноманом, блогером и большой почитательницей творчества фон Триера Натали Аргун. Подробности слушайте в аудиофайле. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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