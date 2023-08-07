https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/pereslegin-nazval-tri-oshibki-vlasti--ukrainy-1047361590.html

Переслегин назвал три ошибки власти Украины

Переслегин назвал три ошибки власти Украины

Украинское контрнаступление еще до своего начала было обречено на провал и только подтвердило уверенность в превосходстве российских сил, сказал в эфире радио... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T12:38+0300

2023-08-07T12:38+0300

2023-08-07T13:32+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

россия

спецоперация

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/07/1047361425_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e218077cedd227daab4630273e61bcce.jpg

Переслегин: власти Украины совершили три важнейшие ошибки Переслегин: власти Украины совершили три важнейшие ошибки

Первой очень серьезной ошибкой ВСУ эксперт назвал то, что им действительно не надо было брать Херсон, несмотря на то, что это "очень вкусная точка, столица области, крупный город и очень значимое место"."Это плацдарм для возможного наступления на север… Имея плацдарм на правом берегу Днепра в условиях большого наступления противника, России было бы сложнее снабжать части в этом районе, украинцам легче их атаковать. Поэтому имея на начало большого украинского контрнаступа херсонский плацдарм, это создавало бы проблемы для нас, а не для Украины", – рассуждает Переслегин.После херсонской операции стороны оказались в новой ситуации, к тому моменту для Украины уже было совершенно понятно, что российская экономика на фоне ведения боевых действий не проявляет признаков коллапса, а военное производство растет больше, чем предполагалось."В этом случае Украине действительно нужно было контрнаступление, поскольку без него воевать можно еще долго, но шансов на победу нет совсем. И вот теперь встает вопрос о второй сделанной украинцами ошибке. Это перенос наступления на начало июня. Да, они за это время лучше подготовились, но лучше подготовилась и Россия. При этом важный кусок времени был упущен", – сказал Переслегин.Третьей ошибкой эксперт назвал абсолютно неграмотное ведение украинской стороной позиционной войны. У Украины за осень – весну 2022-2023 были примеры успешных действий, и ощущалось, что Россия обеспокоена продолжающимися заявлениями о контрнаступлении ВСУ. Но украинская сторона так и не смогла этой обеспокоенностью воспользоваться."Делаются не очень сильные удары, в борьбе с которыми в течение первых недель июня российская армия получила уверенность в себе и сейчас четко демонстрирует ощущение превосходства над противником. Оказалось, что натовские бригады, если против них действовать грамотно, не так уж и страшны. Такое ощущение, что украинцы специально это делали – небольшими ударами давали России возможность научиться с ними бороться", – пояснил Переслегин.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, украина, нато, аудио