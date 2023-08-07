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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 августа

Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние южного циклона с тропическими массами... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Во вторник, 8 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +21°С до +26°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -90%.

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