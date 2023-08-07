https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ranenoe-detstvo-knigu-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-predstavili-v-sputnik-1047372176.html

Раненое детство: книгу об Отечественной войне народа Абхазии представили в Sputnik

Раненое детство: книгу об Отечественной войне народа Абхазии представили в Sputnik

Книга "Раненое детство" состоит из детских воспоминаний жителей Абхазии, связанных с трагическими событиями войны 1992-1993 годов. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T17:58+0300

2023-08-07T17:58+0300

2023-08-07T18:33+0300

абхазия

пресс-центр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/07/1047362116_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b35acdd69716d7e5580abf3e9c1f4660.jpg

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Книгу "Раненое детство" журналиста Саиды Жиба, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, представили в пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник, 7 августа.Пять лет назад, к 25-й годовщине Победы Абхазии Жиба написала о своих детских воспоминаниях, связанных с войной. Тогда ее работа удостоилась третьего места в журналистском конкурсе. Позже она подумала о том, что было бы хорошо собрать воспоминания других людей, которые так же, как и она, были "детьми войны"."Я решила собрать истории людей и издать книгу к 30-летию Победы в Отечественной войне. Работа оказалась непростой, потому, что было много людей, которые отказывались делиться воспоминаниями. Около полугода я искала героев для книги. Были те, кто самостоятельно записывал свои истории, других записывала сама, на диктофон", - рассказала автор издания.Над книгой работала целая группа людей. На турецкий язык текст перевел Октай Чкотуа, с русского на абхазский - Элеонора Когониа и Наала Хеция, с абхазского на русский перевели Зарина Баснык-Когониа и Алина Ажиба. Книга состоит из 246 страниц, тираж издания – 500 штук.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости