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Телешов об итогах экспедиции "Оборонная тропа" в честь 80-летия Битвы за Кавказ
Телешов об итогах экспедиции "Оборонная тропа" в честь 80-летия Битвы за Кавказ
Руководитель экспедиции "Оборонная тропа" Сергей Телешов о ее итогах рассказал в эфире радио Sputnik. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T15:51+0300
2023-08-07T15:51+0300
2023-08-07T16:22+0300
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С 31 июля по 5 августа в Абхазии проходил второй этап 27-й патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию победы в Битве за Кавказ. О целях и задачах экспедиции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ее руководитель, историк Сергей Телешов. Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а также установили плиту "Высота военных альпинистов" у подножия высоты 3065 метров над уровнем моря в память о действиях отряда альпинистов под командованием Александра Гусева. Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), история, аудио
Телешов об итогах экспедиции "Оборонная тропа" в честь 80-летия Битвы за Кавказ
15:51 07.08.2023 (обновлено: 16:22 07.08.2023)
Руководитель экспедиции "Оборонная тропа" Сергей Телешов о ее итогах рассказал в эфире радио Sputnik.
С 31 июля по 5 августа в Абхазии проходил второй этап 27-й патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию победы в Битве за Кавказ. О целях и задачах экспедиции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ее руководитель, историк Сергей Телешов.
Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а также установили плиту "Высота военных альпинистов" у подножия высоты 3065 метров над уровнем моря в память о действиях отряда альпинистов под командованием Александра Гусева. Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена.