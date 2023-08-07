https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/teleshov-ob-itogakh-ekspeditsii-oboronnaya-tropa-v-chet-80-letiya-bitvy-za-kavkaz-1047368784.html

Телешов об итогах экспедиции "Оборонная тропа" в честь 80-летия Битвы за Кавказ

Телешов об итогах экспедиции "Оборонная тропа" в честь 80-летия Битвы за Кавказ

Руководитель экспедиции "Оборонная тропа" Сергей Телешов о ее итогах рассказал в эфире радио Sputnik. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T15:51+0300

2023-08-07T15:51+0300

2023-08-07T16:22+0300

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С 31 июля по 5 августа в Абхазии проходил второй этап 27-й патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию победы в Битве за Кавказ. О целях и задачах экспедиции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ее руководитель, историк Сергей Телешов. Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а также установили плиту "Высота военных альпинистов" у подножия высоты 3065 метров над уровнем моря в память о действиях отряда альпинистов под командованием Александра Гусева. Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена. Слушайте подкаст.

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