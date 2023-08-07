https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ukrainskomu-morpekhu-dali-25-let-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-v-mariupole-1047365905.html
Украинскому морпеху дали 25 лет тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе
Украинскому морпеху дали 25 лет тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе
Осужденный Василий Михайлов и его сослуживец Владимир Орел убили мирного жителя в ходе допроса и причинили еще двоим множество телесных повреждений, так как... 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T14:25+0300
2023-08-07T14:25+0300
2023-08-07T16:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef4a6f595644280df32b1b6d6d29725b.jpg
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василия Михайлова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Сообщается, что в марте 2022 года Михайлов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории одного из мариупольских детских садов. В этот период другой морпех, Владимир Орел, привел на позицию безоружного жителя поселка Мирный. Чтобы сокрыть преступление, тело погибшего сбросили в канализационный колодец и попытались сжечь. Следком подчеркивает, что правоохранительные органы установили, что мотив убийства – политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживавшему киевский режим.Уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде. Также в ходе следствия были установлены должностные лица, отдававшие преступные приказы. В отношении них следственные действия продолжаются.
донбасс
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_43a892f17f2c56c88b91e76a3835a67e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, донбасс, россия, украина
новости, донбасс, россия, украина
Украинскому морпеху дали 25 лет тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе
14:25 07.08.2023 (обновлено: 16:04 07.08.2023)
Осужденный Василий Михайлов и его сослуживец Владимир Орел убили мирного жителя в ходе допроса и причинили еще двоим множество телесных повреждений, так как считали, что эти граждане придерживаются пророссийских взглядов.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik.
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василия Михайлова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Сообщается, что в марте 2022 года Михайлов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории одного из мариупольских детских садов. В этот период другой морпех, Владимир Орел, привел на позицию безоружного жителя поселка Мирный.
"От командиров Михайлов получил незаконный приказ о проведении его опроса с применением физической силы для получения информации. Михайлов фактически расправился с потерпевшим, нанеся ему не менее 15 ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении ведомства.
Чтобы сокрыть преступление, тело погибшего сбросили в канализационный колодец и попытались сжечь.
Следком подчеркивает, что правоохранительные органы установили, что мотив убийства – политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживавшему киевский режим.
Уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде. Также в ходе следствия были установлены должностные лица, отдававшие преступные приказы. В отношении них следственные действия продолжаются.