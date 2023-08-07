https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ukrainskomu-morpekhu-dali-25-let-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-v-mariupole-1047365905.html

Украинскому морпеху дали 25 лет тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе

Украинскому морпеху дали 25 лет тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе

Осужденный Василий Михайлов и его сослуживец Владимир Орел убили мирного жителя в ходе допроса и причинили еще двоим множество телесных повреждений, так как... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T14:25+0300

2023-08-07T14:25+0300

2023-08-07T16:04+0300

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василия Михайлова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Сообщается, что в марте 2022 года Михайлов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории одного из мариупольских детских садов. В этот период другой морпех, Владимир Орел, привел на позицию безоружного жителя поселка Мирный. Чтобы сокрыть преступление, тело погибшего сбросили в канализационный колодец и попытались сжечь. Следком подчеркивает, что правоохранительные органы установили, что мотив убийства – политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживавшему киевский режим.Уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде. Также в ходе следствия были установлены должностные лица, отдававшие преступные приказы. В отношении них следственные действия продолжаются.

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