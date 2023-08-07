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Железный пластырь изготовили для поврежденного дроном танкера "Сиг"
Железный пластырь изготовили для поврежденного дроном танкера "Сиг"
Также ведутся работы по откачке забортной воды из балластных танков и осушению машинного отделения. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T11:05+0300
2023-08-07T11:05+0300
2023-08-07T11:19+0300
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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Для поврежденного во время атаки дрона российского танкера "Сиг" сделали железный пластырь, сообщается в официальном Telegram-канале Росморречфлота.Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки украинского морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву, загрязнения окружающей среды нет.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Железный пластырь изготовили для поврежденного дроном танкера "Сиг"
11:05 07.08.2023 (обновлено: 11:19 07.08.2023)
Также ведутся работы по откачке забортной воды из балластных танков и осушению машинного отделения.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik
. Для поврежденного во время атаки дрона российского танкера "Сиг" сделали железный пластырь, сообщается
в официальном Telegram-канале Росморречфлота.
Работы по подготовке металлического пластыря проводились водолазами и сварщиком и были завершены 6 августа, к 16:00. Утром 7 августа начались работы по его установке.
Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки украинского морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.