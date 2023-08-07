https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/zheleznyy-plastyr-izgotovili-dlya-povrezhdennogo-dronom-tankera-sig-1047361127.html

Железный пластырь изготовили для поврежденного дроном танкера "Сиг"

Железный пластырь изготовили для поврежденного дроном танкера "Сиг"

Также ведутся работы по откачке забортной воды из балластных танков и осушению машинного отделения. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

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россия

новости

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Для поврежденного во время атаки дрона российского танкера "Сиг" сделали железный пластырь, сообщается в официальном Telegram-канале Росморречфлота.Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки украинского морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву, загрязнения окружающей среды нет.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.

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