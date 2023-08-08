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Акция в память о жертвах войны 2008 года прошла в Сухуме
Акция в память о жертвах войны 2008 года прошла в Сухуме
Организаторами акции выступили Министерство культуры Абхазии и Государственный комитет по делам молодежи и спорту. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T00:04+0300
2023-08-08T00:04+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти".Кроме того, в память о погибших в событиях 2008 года участники выпустили в небо горящие фонари.В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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абхазия, южная осетия, новости
абхазия, южная осетия, новости
Акция в память о жертвах войны 2008 года прошла в Сухуме
Организаторами акции выступили Министерство культуры Абхазии и Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти".
Она была приурочена к 15-й годовщине военной агрессии в Южной Осетии и началась ровно в 23:30, в то время, когда грузинские войска начали артобстрел Цхинвала.
Кроме того, в память о погибших в событиях 2008 года участники выпустили в небо горящие фонари.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.