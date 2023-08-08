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Акция в память о жертвах войны 2008 года прошла в Сухуме

Акция в память о жертвах войны 2008 года прошла в Сухуме

Организаторами акции выступили Министерство культуры Абхазии и Государственный комитет по делам молодежи и спорту. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти".Кроме того, в память о погибших в событиях 2008 года участники выпустили в небо горящие фонари.В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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