https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/aslan-bzhaniya-vyrazil-podderzhku-yugoosetinskomu-narodu-v-svyazi-s-godovschinoy-voyny-2008-goda-1047381133.html
Аслан Бжания выразил поддержку югоосетинскому народу в связи с годовщиной войны 2008 года
Аслан Бжания выразил поддержку югоосетинскому народу в связи с годовщиной войны 2008 года
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы... 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T11:00+0300
2023-08-08T11:00+0300
2023-08-08T11:02+0300
в абхазии
абхазия
новости
южная осетия
аслан бжания
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_0:28:3005:1718_1920x0_80_0_0_af68cd41c641caa3dd18ec7f4b077653.jpg
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-летней годовщиной начала "Пятидневной войны". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что сначала грузинское руководство планировало уничтожить Южную Осетию, а затем – Абхазию. "Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты", – говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас, когда сам российский народ столкнулся со сложным вызовом, республика выражает руководству и жителям России всяческую поддержку.
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_66c9102fc2169a13cda59a79066a7d03.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, южная осетия, аслан бжания, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
абхазия, новости, южная осетия, аслан бжания, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
Аслан Бжания выразил поддержку югоосетинскому народу в связи с годовщиной войны 2008 года
11:00 08.08.2023 (обновлено: 11:02 08.08.2023)
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-летней годовщиной начала "Пятидневной войны". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что сначала грузинское руководство планировало уничтожить Южную Осетию, а затем – Абхазию.
"Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что сейчас, когда сам российский народ столкнулся со сложным вызовом, республика выражает руководству и жителям России всяческую поддержку.