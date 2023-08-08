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Аслан Бжания выразил поддержку югоосетинскому народу в связи с годовщиной войны 2008 года

Аслан Бжания выразил поддержку югоосетинскому народу в связи с годовщиной войны 2008 года

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

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вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-летней годовщиной начала "Пятидневной войны". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что сначала грузинское руководство планировало уничтожить Южную Осетию, а затем – Абхазию. "Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты", – говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас, когда сам российский народ столкнулся со сложным вызовом, республика выражает руководству и жителям России всяческую поддержку.

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