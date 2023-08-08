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Битва за Цхинвал: архивные фотографии войны в Южной Осетии
Битва за Цхинвал: архивные фотографии войны в Южной Осетии
Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, но ее планам захватить соседнее государство помешали Россия и Абхазия. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
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2023-08-08T12:46+0300
фото
мультимедиа
южная осетия
история
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
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В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями Объединенного штаба Минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил телекомпании "Рустави-2", что грузинская сторона приняла решение о "восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии. В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание парламента Южной Осетии, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города.В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота.К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.Во второй половине дня 7 августа Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий со стороны грузинских сел Никози и Эргнети.Президент Абхазии Сергей Багапш в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности, Абхазия решила отправить на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии, в соответствии с правом на самооборону, во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей.9 августа в зону конфликта были введены дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск. Российские войска вступили в бой на Зарском направлении, чтобы разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. Корабли ВМФ России приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Абхазия начала операцию в Кодорском ущелье.12 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).
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фото , мультимедиа, фото, южная осетия, история, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
фото , мультимедиа, фото, южная осетия, история, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

Битва за Цхинвал: архивные фотографии войны в Южной Осетии

11:44 08.08.2023 (обновлено: 12:46 08.08.2023)
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Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, но ее планам захватить соседнее государство помешали Россия и Абхазия.
В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями Объединенного штаба Минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил телекомпании "Рустави-2", что грузинская сторона приняла решение о "восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".
Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии. В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание парламента Южной Осетии, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города.
В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота.
К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.
Во второй половине дня 7 августа Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий со стороны грузинских сел Никози и Эргнети.
Президент Абхазии Сергей Багапш в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности, Абхазия решила отправить на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии, в соответствии с правом на самооборону, во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей.
9 августа в зону конфликта были введены дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск. Российские войска вступили в бой на Зарском направлении, чтобы разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. Корабли ВМФ России приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Абхазия начала операцию в Кодорском ущелье.
12 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).
© фото из архива МЧС РСО-А

В ночь на 8 августа начались обстрелы Цхинвала со стороны грузинских сел.

В ночь на 8 августа начались обстрелы Цхинвала со стороны грузинских сел. - Sputnik Абхазия
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© фото из архива МЧС РСО-А

В ночь на 8 августа начались обстрелы Цхинвала со стороны грузинских сел.

© Sputnik / Ревмира Алборова

В результате постоянных атак были разрушены сотни зданий.

В результате постоянных атак были разрушены сотни зданий. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

В результате постоянных атак были разрушены сотни зданий.

© Sputnik / Ревмира Алборова

На защиту своей родины встали военные и ополченцы Южной Осетии.

На защиту своей родины встали военные и ополченцы Южной Осетии. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

На защиту своей родины встали военные и ополченцы Южной Осетии.

© Sputnik / Ревмира Алборова

Грузинским войскам удалось войти в Цхинвал, но они встретили там сопротивление.

Грузинским войскам удалось войти в Цхинвал, но они встретили там сопротивление. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

Грузинским войскам удалось войти в Цхинвал, но они встретили там сопротивление.

© Sputnik / Ревмира Алборова

От обстрелов грузинских войск пострадали не только военные, но и мирное население.

От обстрелов грузинских войск пострадали не только военные, но и мирное население. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

От обстрелов грузинских войск пострадали не только военные, но и мирное население.

© AFP 2023 / Андрей Смирнов

Несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, противник взял под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.

Несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, противник взял под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень. - Sputnik Абхазия
6/18
© AFP 2023 / Андрей Смирнов

Несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, противник взял под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.

© Sputnik / Ревмира Алборова

Неразорвавшийся снаряд в стене одного из цхинвалских зданий.

Неразорвавшийся снаряд в стене одного из цхинвалских зданий. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

Неразорвавшийся снаряд в стене одного из цхинвалских зданий.

© Sputnik / Ревмира Алборова

Народ Южной Осетии за свою историю не в первый раз подвергся агрессии со стороны Грузии.

Народ Южной Осетии за свою историю не в первый раз подвергся агрессии со стороны Грузии. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

Народ Южной Осетии за свою историю не в первый раз подвергся агрессии со стороны Грузии.

© AP Photo Musa Sadulayev

Мирное население эвакуировали из Цхинвала, но не все успели покинуть столицу.

Мирное население эвакуировали из Цхинвала, но не все успели покинуть столицу. - Sputnik Абхазия
9/18
© AP Photo Musa Sadulayev

Мирное население эвакуировали из Цхинвала, но не все успели покинуть столицу.

© Sputnik / Ревмира Алборова

В результате массированного артобстрела Грузии столица Южной Осетии сильно пострадала.

В результате массированного артобстрела Грузии столица Южной Осетии сильно пострадала. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Ревмира Алборова

В результате массированного артобстрела Грузии столица Южной Осетии сильно пострадала.

© фото из архива МЧС РСО-А

Сотни людей остались без крыши над головой.

Сотни людей остались без крыши над головой. - Sputnik Абхазия
11/18
© фото из архива МЧС РСО-А

Сотни людей остались без крыши над головой.

© AP Photo Musa Sadulayev

В Цхинвале было полностью разрушено около 500 частных домов, 3000 зданий повреждено, сожжено значительное количество социальных объектов.

В Цхинвале было полностью разрушено около 500 частных домов, 3000 зданий повреждено, сожжено значительное количество социальных объектов. - Sputnik Абхазия
12/18
© AP Photo Musa Sadulayev

В Цхинвале было полностью разрушено около 500 частных домов, 3000 зданий повреждено, сожжено значительное количество социальных объектов.

© AFP 2023 / DMITRY KOSTYUKOV

Тысячи людей стали беженцами.

Тысячи людей стали беженцами. - Sputnik Абхазия
13/18
© AFP 2023 / DMITRY KOSTYUKOV

Тысячи людей стали беженцами.

© Sputnik / Саид Гуциев / Перейти в фотобанк

Мирные жители спасались от снарядов в подвалах.

Мирные жители спасались от снарядов в подвалах. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Саид Гуциев
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Мирные жители спасались от снарядов в подвалах.

© AP Photo Musa Sadulayev

Бои за Цхинвал были ожесточенными и кровопролитными.

Бои за Цхинвал были ожесточенными и кровопролитными. - Sputnik Абхазия
15/18
© AP Photo Musa Sadulayev

Бои за Цхинвал были ожесточенными и кровопролитными.

© Фото : ИЗ АРХИВА МЧС РСО-А

Полевой госпиталь был развернут в столице Южной Осетии после боевых действий.

Полевой госпиталь был развернут в столице Южной Осетии после боевых действий. - Sputnik Абхазия
16/18
© Фото : ИЗ АРХИВА МЧС РСО-А

Полевой госпиталь был развернут в столице Южной Осетии после боевых действий.

© AP Photo Musa Sadulayev

Очередная война в Южной Осетии навсегда оставила трагический след в истории этой закавказской республики.

Очередная война в Южной Осетии навсегда оставила трагический след в истории этой закавказской республики. - Sputnik Абхазия
17/18
© AP Photo Musa Sadulayev

Очередная война в Южной Осетии навсегда оставила трагический след в истории этой закавказской республики.

© Sputnik / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Действия на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили многие сравнили с разрушающей политикой фашисткой Германии во главе с Гитлером.

Действия на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили многие сравнили с разрушающей политикой фашисткой Германии во главе с Гитлером. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Действия на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили многие сравнили с разрушающей политикой фашисткой Германии во главе с Гитлером.

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