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Битва за Цхинвал: архивные фотографии войны в Южной Осетии

Битва за Цхинвал: архивные фотографии войны в Южной Осетии

Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, но ее планам захватить соседнее государство помешали Россия и Абхазия. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T11:44+0300

2023-08-08T11:44+0300

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фото

мультимедиа

южная осетия

история

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

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В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями Объединенного штаба Минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил телекомпании "Рустави-2", что грузинская сторона приняла решение о "восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии. В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание парламента Южной Осетии, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города.В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота.К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.Во второй половине дня 7 августа Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий со стороны грузинских сел Никози и Эргнети.Президент Абхазии Сергей Багапш в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности, Абхазия решила отправить на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии, в соответствии с правом на самооборону, во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей.9 августа в зону конфликта были введены дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск. Российские войска вступили в бой на Зарском направлении, чтобы разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. Корабли ВМФ России приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Абхазия начала операцию в Кодорском ущелье.12 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).

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фото , мультимедиа, фото, южная осетия, история, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)