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Хишба о развитии отношений Абхазии и Белоруссии: в скором времени продвинемся еще на шаг

Хишба о развитии отношений Абхазии и Белоруссии: в скором времени продвинемся еще на шаг

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об участии в Играх стран СНГ в Белоруссии. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

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Хишба о развитии отношений Абхазии и Белоруссии Хишба о развитии отношений Абхазии и Белоруссии

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба находится с рабочей поездкой в Минске, в качестве почетного гостя он принял участие в церемонии открытия Игр стран СНГ.В интервью радио Sputnik Абхазия Хишба рассказал, как в Белоруссии встретили гостей из Абхазии. "Нас тепло встречали и готовы к взаимодействию, помнят старое хорошее, помнят особые отношения, испытывают дружеские чувства и надеются на совместное будущее в сфере спорта, торговли и других сферах... Что касается легендарных спортсменов, я пригласил их в Абхазию, они все с большой теплотой и ностальгией вспоминают времена, когда в Абхазии тренировались лучшие спортсмены СССР. Они и сами участвовали в сборах, и с удовольствием собираются приехать в Абхазию", – рассказал Хишба. Тенденции в современном туризме Теймураз Хишба обсудил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Ковльчуком.Более детально о сотрудничестве в сфере туризма шел разговор на встрече с председателем республиканского Союза туриндустрии Филиппом Гулым. "В Белоруссии большие традиции путешествовать на автобусе, здесь люди достаточно избалованы, они постоянно через Польшу ездили в Европу. И мы понимаем, что, учитывая сегодняшние реалии, не всем гражданам Белоруссии было бы комфортно отправляться в Европу, более того, они ее много раз видели. Было обговорено, что традиция путешествовать на автобусах продолжилась бы в сторону нашей республики. Господин Гулый сказал, что это соизмеримо с путешествием в Италию", – сообщил Хишба. Он также рассказал, что есть намерение подписать договор, который действует с Россией, о создании абхазо-белорусского союза туризма. Подробности слушайте в аудиофайле. В Играх вместе со странами, входящими в СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), участвуют Бахрейн, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Иран, Йемен, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан.

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