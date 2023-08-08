https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/khrolenkov-o-skhozhesti-voyny-v-yuzhnoy-osetii-i-svo-konflikty-initsiirovany-zapadom-1047387099.html

Хроленко о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом

Хроленко о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом

Аналогию войны в Южной Осетии в августе 2008 года со Специальной военной операцией на Донбассе в эфире радио Sputnik привел военный эксперт Александр Хроленко. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T16:03+0300

2023-08-08T16:03+0300

2023-08-08T16:13+0300

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Хроленков о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом Хроленков о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. Война завершилась через пять дней. Свою оценку событиям августа 2008 года в Южной Осетии и СВО на Украине дал военный эксперт Александр Хроленко. Он уверен, что России не оставили выбора, она должна была вступиться в одном случае за народ Южной Осетии, а в другом – за жителей Донбасса, которых буквально стремились уничтожить украинские националисты. "В Грузии назвали операцию в Южной Осетии "Чистое поле", что-то подобное под руководством НАТО планировали в Киеве и в отношении Донбасса. Совершенно схожие алгоритмы, задачи, цели и средства, и что самое главное – физическое уничтожение людей. Россия этого допустить не могла, поэтому в августе 2008 года выступила в Южной Осетии. Потом примерно похожие события по нейтрализации грузинских вооруженных формирований в Кодорском ущелье были в Абхазии, и затем Россия признала независимость республик. Это было важно не только для Южной Осетии и Абхазии, это было важно для России, для ее исторического места, роли и самосознания", – подчеркнул Хроленко. И Грузия, и Украина в глазах НАТО выглядели инструментами давления, демонтажа России, считает он. "Судьбы народов их не интересовали, они занимались своими политическими играми. И в борьбе с большой Россией готовы были пожертвовать компактными мирными республиками", – сказал Александр Хроленко. Сравнивая войну в Южной Осетии и специальную военную операцию на Украине, эксперт отметил, что Грузию Запад бросил сразу, а Украину нет. Слушайте подкаст.

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