https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/khrolenkov-o-skhozhesti-voyny-v-yuzhnoy-osetii-i-svo-konflikty-initsiirovany-zapadom-1047387099.html
Хроленко о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом
Хроленко о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом
Аналогию войны в Южной Осетии в августе 2008 года со Специальной военной операцией на Донбассе в эфире радио Sputnik привел военный эксперт Александр Хроленко. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T16:03+0300
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Хроленков о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом
Хроленков о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. Война завершилась через пять дней. Свою оценку событиям августа 2008 года в Южной Осетии и СВО на Украине дал военный эксперт Александр Хроленко. Он уверен, что России не оставили выбора, она должна была вступиться в одном случае за народ Южной Осетии, а в другом – за жителей Донбасса, которых буквально стремились уничтожить украинские националисты. "В Грузии назвали операцию в Южной Осетии "Чистое поле", что-то подобное под руководством НАТО планировали в Киеве и в отношении Донбасса. Совершенно схожие алгоритмы, задачи, цели и средства, и что самое главное – физическое уничтожение людей. Россия этого допустить не могла, поэтому в августе 2008 года выступила в Южной Осетии. Потом примерно похожие события по нейтрализации грузинских вооруженных формирований в Кодорском ущелье были в Абхазии, и затем Россия признала независимость республик. Это было важно не только для Южной Осетии и Абхазии, это было важно для России, для ее исторического места, роли и самосознания", – подчеркнул Хроленко. И Грузия, и Украина в глазах НАТО выглядели инструментами давления, демонтажа России, считает он. "Судьбы народов их не интересовали, они занимались своими политическими играми. И в борьбе с большой Россией готовы были пожертвовать компактными мирными республиками", – сказал Александр Хроленко. Сравнивая войну в Южной Осетии и специальную военную операцию на Украине, эксперт отметил, что Грузию Запад бросил сразу, а Украину нет. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, подкасты, абхазия, нато, сша, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, подкасты, абхазия, нато, сша, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), аудио
Хроленко о схожести войны в Южной Осетии и СВО: конфликты инициированы Западом
16:03 08.08.2023 (обновлено: 16:13 08.08.2023)
Аналогию войны в Южной Осетии в августе 2008 года со Специальной военной операцией на Донбассе в эфире радио Sputnik привел военный эксперт Александр Хроленко.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. Война завершилась через пять дней. Свою оценку событиям августа 2008 года в Южной Осетии и СВО на Украине дал военный эксперт Александр Хроленко.
"Схожесть в том, что изначально конфликты были инициированы Западом, конкретно Соединенными Штатами и НАТО. Затем Запад вооружил в одном случае Грузию, в другом случае – Украину, всячески отформатировал их идеологию и после этого инициировал боевые действия. И в том и в другом случае боевых действий можно было избежать, но инициатива исходила от США и НАТО, а в одном случае грузинские, в другом случае украинские марионетки послушно выполняли волю Запада", – отметил эксперт.
Он уверен, что России не оставили выбора, она должна была вступиться в одном случае за народ Южной Осетии, а в другом – за жителей Донбасса, которых буквально стремились уничтожить украинские националисты.
"В Грузии назвали операцию в Южной Осетии "Чистое поле", что-то подобное под руководством НАТО планировали в Киеве и в отношении Донбасса. Совершенно схожие алгоритмы, задачи, цели и средства, и что самое главное – физическое уничтожение людей. Россия этого допустить не могла, поэтому в августе 2008 года выступила в Южной Осетии. Потом примерно похожие события по нейтрализации грузинских вооруженных формирований в Кодорском ущелье были в Абхазии, и затем Россия признала независимость республик. Это было важно не только для Южной Осетии и Абхазии, это было важно для России, для ее исторического места, роли и самосознания", – подчеркнул Хроленко.
И Грузия, и Украина в глазах НАТО выглядели инструментами давления, демонтажа России, считает он.
"Судьбы народов их не интересовали, они занимались своими политическими играми. И в борьбе с большой Россией готовы были пожертвовать компактными мирными республиками", – сказал Александр Хроленко.
Сравнивая войну в Южной Осетии и специальную военную операцию на Украине, эксперт отметил, что Грузию Запад бросил сразу, а Украину нет.
"Мы видим уже отдельные признаки того, что скоро Украину бросят. У США и НАТО заканчиваются артиллерийские боеприпасы, оружие. И у них своих проблем хватает. А Россия за время СВО по признанию западных же специалистов, оттолкнула экономику Германии и перешла на пятое место в мире. То есть достигнут совершенно противоположный эффект", – подытожил Хроленко.